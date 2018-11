Před deseti lety si Volkswagen předsevzal, že se stane největší automobilkou světa. Povedlo se mu to jen částečně. Japonskou Toyotu loni už podruhé za sebou překonal, Japonce ale nedokázal pokořit v ziskovosti a plány automobilky na dobytí amerického trhu selhaly. Firma dokázala dosáhnout rekordních 10 milionů prodaných vozů za rok, ale mimo to se potýkala s aférou dieselgate, která ji stála miliardy eur na pokutách, vyrovnáních i změně technologií. A koneckonců vedla ke pošramocení pověsti aut s logem VW, zvláště ve Spojených státech. Aféru dieselgate ale koncern nakonec zvládl. Posledních deset let v koncernu Volkswagen shrnuje časová osa:

Související