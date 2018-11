Už několik let se v čase výročí sametové revoluce vracím do malé vinárny, kterou jsem si oblíbil během studentských let. Do Blatničky v Michalské ulici na Starém Městě v centru Prahy mě láká směs nostalgie, chuť na sklenku moravského Müller Thurgau a možnost zjistit, jestli Česko i já stále bohatneme.

Jako student Univerzity Karlovy jsem do tohoto vinného baru, kde se kvůli skromnému počtu barových stoliček víno popíjí hlavně vestoje, chodíval v 80. letech často. Podobně jako mnoho jiných tehdejších i dnešních studentů jsem hledal co nejlepší poměr mezi cenou a výkonem s důrazem na nutnost platit co nejméně. To Blatnička plnila a plní dodnes. Vědí to nejen studenti, ale také důchodci. Obě skupiny sdílí silnou ostražitost vůči zdražování.