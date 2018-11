Volkswagen ohlásil největší proměnu společnosti v historii skupiny. Bude spočívat hlavně v přechodu na výrobu vozů s čistým pohonem - především půjde o elektromobily. VW do roku 2023 investuje 44 milliard eur do rozvoje elektromobility a autonomních aut.

Koncern také po zasedání své dozorčí rady v pátek oznámil, že přesune od roku 2023 výrobu vozů Passat do závodu Škody v českých Kvasinách, kde se budou vyrábět spolu s modely Škoda Superb a Kodiaq.

Výroba modelu Karoq a Seat Ateca se v budoucnu přesune do nového závodu, který plánuje VW postavit. Místo ale ještě nebylo vybráno, ale podle dosavadních informací se uvažuje o Turecku, Rumunsku či Bulharsku.

Závody VW v Emdenu a Hannoveru budou vyčleněny pro výrobu elektromobilů. Výroba tam odstartuje od roku 2022. Automobilka zaměstnancům těchto továren zaručila jejich pracovní místa do roku 2028. Upozornila však, že ve finále bude potřebovat nižší počet zaměstnanců. Výroba elektromobilů je totiž méně náročná na práci než produkce automobilů s tradičním pohonem.

Do roku 2025 chce navýšit koncern produktivitu svých závodů o 30 procent - a to zejména propojenější spoluprací svých jednotlivých součástí. Ve více továrnách by se tak mohly vyrábět vozy různých značek.

Připravujeme podrobnosti.