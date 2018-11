Za 18 let dokázal ze studentského projektu vybudovat globální IT firmu, nyní se navíc zakladatel společnosti Y Soft Václav Muchna stal jedním z držitelů "Ceny století", kterou mu ve čtvrtek v podvečer udělil americký velvyslanec Stephen King u příležitosti oslav 100 let od navázání oficiálních vztahů mezi USA a bývalým Československem.

King ocenil hned tři Čechy: Muchnu za rozvíjení česko-amerických ekonomických vazeb, bývalého ministra zahraničí Karla Schwarzenberga (TOP 09) za "zvyšování bezpečnosti" a profesorku historie a mezinárodních vztahů na Anglo-American University v Praze Miladu Polišenskou, která se zasloužila o podporu spolupráce v kultuře a vzdělávání.

"Cena mě velmi těší. Mé návštěvy amerického startupového centra Silicon Valley mě inspirovaly ve snu vybudovat v Česku firmu globálního významu. Říkal jsem si: Když se velké korporace daří budovat Američanům, proč by to nemělo jít také nám Čechům?" řekl HN Muchna.

Domnívá se, že ocenění získal proto, že podporuje české krajanské spolky v USA. Roli ale podle něj hrála také byznysová rovina: patnáct procent z loňských bezmála miliardových tržeb Y Softu obstaral právě americký trh. "Je mnohem běžnější, že americké firmy investují v Česku. My pro změnu investujeme v USA, naše investice tam za 10 let dosáhly milionů dolarů," uvádí podnikatel.