Šéf Facebooku Mark Zuckerberg údajně nařídil svému manažerskému týmu používat pouze telefony s operačním systémem Android. Svůj krok odůvodnil tím, že tento operační systém má více uživatelů po celém světě než telefony od společnosti Apple. Podle amerického deníku New York Times se takto Zuckerberg nicméně rozhodl poté, co ředitel Applu Tim Cook otevřeně kritizoval Facebook.

Jak uvádí server The Verge, na otázku, co by dělal, pokud by byl na Zuckerbergově místě v době kauzy související se společností Cambridge Analytica, která nakládala s osobními údaji uživatelů Facebooku bez jejich souhlasu a vědomí, šéf Applu odpověděl, že by se do takové situace nikdy nedostal.

Zuckerberg na Cookova slova reagoval v rozhovoru pro Recode. Jeho poznámky označil za "extrémně nabroušené". "Myslím si, že je důležité, abychom nedostali stockholmský syndrom a nenechali se společnostmi, jejichž cílem je z nás dostat co nejvíce peněz, přesvědčit, že jim na nás doopravdy záleží. Protože to mi přijde naprosto směšné," prohlásil Zuckerberg.