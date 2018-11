Češi by letos měli v e-shopech opět rekordně utrácet. Obraty internetových obchodů by měly vystoupat na 133 miliard korun, odhaduje Jan Vetyška, šéf Asociace pro elektronickou komerci (APEK), jež sdružuje e-shopy. Loni utržily 115 miliard korun. "V rámci Evropy máme také jeden z největších podílů internetového prodeje na maloobchodu. Letos by to mělo být přes 11 procent," říká Vetyška.

Podle něj je doručování zboží od prodejce k zákazníkům pořád problém. "Největší e-shopy se to snaží ovlivnit, protože je pro ně důležitá kvalita značky a mají na to prostředky. Menší e-shop si samozřejmě těžko zařídí vlastní dopravu. Je zřejmý trend - být se zákazníkem v kontaktu a raději mu zboží vydat ve vlastní kamenné výdejně nebo mu ho dovézt svou vlastní dopravou," uvádí Vetyška. K tomu, že logistické společnosti dávají e-shopům před Vánocemi přirážku za sezonu nebo množstevní limity na dovoz zboží, říká, že obchodníci tyto náklady přenesou na zákazníky.

HN: Růst tempa podílu internetového prodeje na maloobchodu byl v září podle Českého statistického úřadu 16,7 procenta. Každý měsíc roste podobným tempem. Proč?

Je to obrovské tempo. Táhnou ho nejvíce opakované nákupy, tedy že zákazníci nakupují častěji, tím pádem utratí víc peněz. Není to o tom, že by nakupovali noví zákazníci, protože na internetu dnes nakupuje skoro každý, kdo k němu má přístup.

Za celý loňský rok byl podíl internetového prodeje na maloobchodu 10,5 procenta. Jaký je odhad pro letošní rok?

Letos by to mělo být přes 11 procent. V rámci Evropy je to jeden z největších podílů internetového prodeje na maloobchodu. Za Velkou Británií, Německem a Irskem jsme čtvrtí.

Jak si toto postavení v rámci Evropy vysvětlujete?

Zaprvé je to tím, že jsme opravdu šikovní, zvláště v nových technologiích. Dělají se tady kvalitní e-shopy, které začaly vznikat relativně brzy. Prakticky nikdo se v Česku neučil od západní Evropy, ale vliv šel případně z USA a pak to hned zakladatelé e-shopů zaváděli v tuzemsku. Nečekáme tedy na to, až dojde trend do Německa, abychom ho pak zavedli u nás. Zároveň si myslím, že nám nahrává i to, jak je naše republika malá, a vznikla tady hustá síť poboček či výdejních míst. V Česku je velké specifikum osobních odběrů, kde zvláště při prvních nákupech zákazníci, kteří ještě nejsou tolik zvyklí na nakupování na internetu, využívají osobních odběrů. Ať už z hlediska důvěry, že vidí tu kamennou pobočku, nebo z hlediska pohodlí, kdy si zboží objednají a po cestě z práce vyzvednou.