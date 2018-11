Masová výroba elektromobilů, které už na silnicích přestávají být raritou, získává velmi konkrétní obrysy. S novou vizí přichází Volkswagen, který chce oproti konkurenční Tesle či BMW nabídnout vůz pohaněný elektřinou za poloviční cenu. Výkonný ředitel Herbert Diess se v pondělí představil novou strategii německého koncernu. Vedle investic do baterií, stavby nové továrny či spolupráce s Fordem se změny mohou týkat i výroby v Česku.

"Koupili jsme baterie pro 50 milionů vozidel," uvedl Diess pro německý list Automobilwoche. Na nákup, který by měl zajistit produkci nových modelů poháněných elektřinou na několik dalších let, vyčlenila 50 miliard eur (1,3 bilionu korun). Koncern zároveň začal budovat elektromobilovou továrnu v Číně. Přesný časový úsek, za který by mělo 50 milionů nových elektromobilů sjet z výrobní linky, Volkswagen neuvedl.