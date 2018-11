Předběžné opatření, kterým Krajský soud v Brně zakázal společnosti Uber poskytovat v Brně své služby, je znovu v platnosti. Ústavní soud (ÚS) v úterý vyhověl stížnosti taxislužby Lido Taxi Radio a vrátil spis Vrchnímu soudu v Olomouci, který předběžné opatření loni v září zrušil. Vrchní soud musí o odvolání Uberu proti opatření rozhodnout znovu.

Podle soudce zpravodaje Jana Filipa je zjevné, že Uber přepravu nejen zprostředkovává, ale i poskytuje. "Nakonec ta společnost (Uber) stanoví pravidla, říká, kolik se vybírá a tak dále, takže se nemůžeme tvářit, že o tohle tady nejde," řekl novinářům Filip.

Zaznělo také rčení, že když něco vypadá, plave a kváká jako kachna, bude to patrně kachna. Zároveň ale ÚS v nálezu zdůraznil, že nepředjímá celkový výsledek sporů ani neříká, jak má být která služba regulovaná.

"Vzali jsme rozhodnutí Ústavního soudu České republiky na vědomí a respektujeme ho, přestože již neodráží způsob, jakým naše společnost funguje. Mezitím jsme změnili model, jakým na celém světě podnikáme, včetně Česka, kde usilovně pracujeme na tom, abychom byli partnerem měst i taxikářů. V současné době v Praze přijímáme pouze řidiče s taxikářskou licencí," uvedl zástupce Uberu pro Česko.

Rozhodnutí ÚS nemá přímý dopad. Uber nyní v Brně nejezdí, přestože dosud teoreticky mohl. Advokát Lido Taxi Radio Marek Hejduk přesto přivítal, že před dalšími právními bitvami zazněl názor ústavních soudců. Justice totiž zatím věcně nerozhodla o jádru sporu, tedy zda služby Uberu jsou, či nejsou legální. Taxikáři považují Uber za nekalou konkurenci, jeho řidiči nemusejí splňovat stejné podmínky jako oni.

"Jiným způsobem bychom se k ÚS dostali až za několik let, což už by možná bylo pozdě a celý trh by byl zničen," uvedl Hejduk.

Podle právníka Uberu Jiřího Kindla se ÚS zabýval usnesením vrchního soudu jen z procesních hledisek a konstatoval nedostatky odůvodnění. Vyjádření k podstatě sporu Kindl v úterním nálezu nespatřuje. Očekává, že vrchní soud na základě argumentace Uberu znovu předběžné opatření zruší.

Krajský soud při rozhodování o předběžném opatření vycházel z názoru, že taxislužba je koncesovanou živností a její výkon podléhá právní regulaci. Pokud Uber nesplňuje podmínky, jde s největší pravděpodobností o nekalou soutěž.

Podle v úterý zrušeného rozhodnutí vrchního soudu lze činnost Uberu označit za jinou službu v oblasti dopravy, nikoliv však za taxislužbu. Nenaplňuje podle vrchního soudu zákonné podmínky. Navrhované předběžné opatření proto vrchní soud považoval za nevykonatelné - nelze zakázat poskytování taxislužby subjektu, který ji v podstatě neposkytuje. Ústavní soudci zkritizovali vrchní soud za projev libovůle a nedostatečné odůvodnění.