Domácí telekomunikační divize japonské společnosti SoftBank získala povolení ke vstupu na tokijskou akciovou burzu. Primární veřejná nabídka (IPO) akcií divize by měla být jednou z největších na světě, předpokládaná hodnota může činit 2,4 bilionu jenů (485,4 miliardy korun). Vstup na burzu se má uskutečnit 19. prosince, vyplývá z žádosti předložené japonskému ministerstvu financí. Konečná cena pro nabídku má být stanovena 10. prosince.

Primární nabídka bude znamenat transformaci mateřské společnosti pod vedením generálního ředitele Masajošiho Sona z poskytovatele mobilních telekomunikačních služeb, který úspěšně napadl japonský duopol, do jedné z největších investičních firem na světě v oblasti technologií. Poskytne skupině i více peněz, které může využít na investice do technologií po celém světě.

SoftBank zatím vsadila na různé firmy, včetně malých začínajících herních firem, alternativní taxislužby Uber Technologies či internetového prodejce Alibaba Group Holding.

SoftBank chce nabídnout k prodeji 1,6 miliardy akcií, předběžně za cenu 1500 jenů. Získala by tak z prodeje 2,4 bilionu jenů. Tržní kapitalizace divize by po uvedení akcií na trh měla činit 7,18 bilionu jenů. Pokud bude poptávka vysoká, je SoftBank připravena nabídnout dalších 160 milionů akcií. V tomto případě by celková hodnota nabídky dosáhla téměř 25 miliard dolarů (577 miliard korun). To byla hodnota zatím největší primární nabídky akcií, což byla v roce 2014 nabídka čínské firmy Alibaba. Mateřská firma si chce nechat podíl kolem dvou třetin.

Obrovská nabídka akcií přichází v době, kdy investoři začali zpochybňovat výhled japonských telekomunikačních firem. Původně se očekávalo, že IPO osloví investory, kteří hledají stabilitu, japonská vláda však podporuje větší konkurenci v mobilních službách a nedávno vyzvala operátory, aby snížili poplatky. To vyvolalo v odvětví rozruch.

Nicméně značka SoftBank zřejmě přiláká drobné investory, kteří vyrostli s mobilními telefony a internetem od SoftBank. Mnoho z nich stále považuje ředitele Sona za technologického vizionáře, který zaútočil na zavedené konkurenty NTT DoCoMo a KDDI a přinesl do Japonska přístroje iPhone od americké společnosti Apple.