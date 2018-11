Tomáš Kolář

Absolvent Českého vysokého učení technického (Fakulta elektrotechnická). Od října 2016 je výkonným ředitelem Linet Group, registrované v nizozemském Dordrechtu. Ve firmě pracuje přes dvě dekády. Mnoho let byl jejím marketingovým ředitelem a stál i za expanzí podniku ve Spojených státech. Před nástupem do funkce vedl šest let českou část skupiny.