Úspěšných podnikatelů je v Česku mnoho, ale jen jediný může prohlásit: "Moje postel dobyla Hollywood". V jednom z dílů seriálu Dům z karet posloužilo jako filmová rekvizita nemocniční lůžko vyrobené v továrně Linet, kterou už téměř tři desetiletí řídí a spoluvlastní Zbyněk Frolík.

Letos o Vánocích oslaví tento vysoký a energický muž s šedivým knírkem pětašedesáté narozeniny. Mohl by odejít do důchodu a začít se na plno, jak už nějakou dobu plánuje, věnovat vnoučatům. Nejdřív ale musí dokončit chystanou transakci, jež má Linet posunout z pozice největšího výrobce zdravotnických postelí v Evropě mezi první trojku na světě. Firma sice své výrobky už nyní vyváží do celého světa, ale pro její další rozvoj je podle Frolíka nutné zvýšit roční obrat čtyřnásobně na jednu miliardu eur.

Od loňska hledá Frolík spolu s investiční bankou JPMorgan nové investory, kteří by slánské firmě pomohli jím vytčeného cíle dosáhnout. Nyní se zdá, že je práce investičních poradců u konce. Frolík a další spolumajitelé Linetu si mohou vybrat z konkrétních nabídek od nejméně dvou nápadníků. S jejich kapitálem a globálním rozhledem by Linet mohl urychlit nákupy konkurenčních podniků.

"Dosud jsme se dívali vždy jen na menší potenciální akviziční cíle. Možná se ukáže, že je pro nás zajímavé i něco většího," řekl Frolík v rozhovoru pro HN loni v létě, kdy se poprvé podrobně do médií rozhovořil o tom, co pro Linet chystá, až zcela předá každodenní řízení firmy mladším kolegům.

"Do svých 65 let bych to za sebe chtěl dotáhnout do té fáze, abych se tomu už nemusel vůbec věnovat," dodal.

Frolík vystudoval elektrotechnickou fakultu na pražské ČVUT. I když se v Linetu věnuje řízení lidí, obchodním jednáním a strategickému plánování, nezapře v sobě expertní oko inženýra. Platí to i v případě výroby velkých nástěnných fotografií sestavených z puzzle dílků. Jedna taková se vyjímá na stěně v jeho kanceláři. Jedná se o panorama Manhattanu s Brooklynským mostem a dnes již neexistující dvojicí mrakodrapů Twin Tower za slunného dne. Frolík obraz skládal bezmála tři měsíce po večerech se synem.

"Kromě všeho, co ta fotografie dnes zobrazuje, je na ní zajímavé také to, jak se výrobce skládačky vypořádal s odstíny modré na obloze nad Manhattanem, hladině East River a stínů, které na řeku vrhají výškové stavby. "Složit to bylo těžké, ale pak jsme zjistili, že si to výrobce v jistém smyslu ulehčil. Každé puzzle je vždy součástí určitých obdélníků, ze kterých jsou vyříznuté a ve kterých se jednotlivé tvary dílů opakují. To nám umožnilo se s tou fádní modrou vypořádat," vzpomínal šéf Linetu během jiného rozhovoru pro HN, který proběhl loni na jaře. Tehdy byl na pořadu dne blížící se konec intervencí České národní banky proti posilování koruny.

Pro Frolíka, který působí také jaké viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, šlo o vážné téma. Linet podobně jako stovky dalších tuzemských firem prodává v Česku zanedbatelné minimum svých výrobků. Drtivá většina příjmů Linetu a jemu podobných exportně-orientovaných podniků je závislá na výdělcích v zahraničí, jejichž finální výši ovlivňuje kurz koruny vůči zahraničním měnám.

Podle Frolíka je pro většinu tuzemských dodavatelů komponentů naprosto zásadní, aby koruna příliš neposílila a současně byl její kurz co nejvíce stabilní. Firma velikosti Linetu má větší manévrovací prostor, protože má na rozdíl od menších firem vyšší ziskovou marži. "Výrazné posilování koruny, řekněme o pět procent ročně, by mohl pro řadu výrobců představovat až fatální problém. Proti tomu jde růst platů, který je už dost velký," uvedl Frolík s odkazem na vývoj hodnoty domácí měny, kdy její posílení snižuje výdělky v eurech či dolarech po přepočtu na koruny a firmy mají tak méně peněz na pokrytí rostoucích mezd.