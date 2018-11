Kousek za zlínským fotbalovým stadionem je nenápadný domek, kde už téměř celé století nepřetržitě provozují pěstitelskou pálenici. Letos díky vynikající úrodě začali pálit slivovici asi o měsíc dříve, než obvykle. "Bude to silná sezona, jako ji pamatujeme z minulosti. Ne jako loni, kdy otec, který pálí 37 let říkal, že to byla nejslabší sezona, co pamatuje," popisuje Adam Navrátil, který je již pátou generací v rodině Navrátilů, která se pálení věnuje. Letos už mají všechny termíny kvůli vysokému zájmu zcela plné. Navrátilovi nedají dopustit na klasický styl pálení, kdy se pod kotlíky topí dřevem a žádné počítače v jejich pálenici také nenajdete.

Dobrá chuť záleží samozřejmě i na kvalitě kvasu. "Kvas potřebuje na kvašení 6 až 8 týdnů, je vhodné ho trochu rozmačkat, aby pustil šťávu a dobře prokvasil," říká David Navrátil, bratr Adama. Pěstitelské pálení je ale podle nich na ústupu. "Dříve se pálilo mnohem více. Pamatuji si, jak jsem ještě pomáhal svému otci a od listopadu do března jsme jeli v kuse každý z nás dvanáctky. On přes den a já přes noc a volná byla jen neděle," vzpomíná jejich otec Radek Navrátil.

Dnes pálí spíše starší generace, mladí na to podle něj nemají moc čas a ani k tomu nemají takový vztah. "Je třeba mít zahradu, nasadit stromy a starat se o ně. Je třeba zajistit dřevo, sesbírat trnky a dovézt kvas do pálenice – je to dost práce okolo. Ti staří chlapi si na to naopak třeba berou dovolenou a na celý proces se několik měsíců těší, je to pro ně každoroční rituál," popisuje s tím, že mezi zákazníky má i řadu těch, kteří k němu jezdí dlouhodobě a zná je od dědy až po vnuka.

Přežili i komunisty

Pálenice za zlínským stadionem stojí od roku 1922, kdy jejich prapradědeček František Navrátil zažádal o povolení ke stavbě. Byl zemědělcem a jelikož přes zimu nebylo moc co dělat, tak se tehdy v padesáti letech rozhodl začít s pálením během dlouhých zimních večerů. "Od toho roku 1922 nebyla ani jediná zima, kdy by se u nás nepálilo," říká David Navrátil.