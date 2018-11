Jan Hlaváček je emeritním sládkem Plzeňského Prazdroje. Zároveň je také poradcem generálního ředitele této největší pivovarnické skupiny v Česku.

Když se má zamyslet nad tím, co považuje za největší úspěch své kariéry, zmíní jedenáctistupňový ležák Excelent, který pomohl vyvinout a dohlížel na jeho výrobu. Excelent je na trhu letos přesně deset let.

Velké penzum času tráví Hlaváček také na golfu, protože je spolumajitelem Greensgate Golf & Leisure Resortu v Plzni. Právě tady a v jeho domovském Prazdroji jsme další díl Endorfinů natočili. Že je Jan Hlaváček Plzeňan, se podle přízvuku pozná hned. Je dokonce pátou generací pivovarníků, kteří působili nejprve v malém vlastním pivovaru a později v Gambrinusu a Prazdroji.

Tato tradice ale už po jeho linii nejspíš pokračovat nebude. Obě Hlaváčkovy dcery se vydaly jiným směrem. Mladší Andrea je známou a úspěšnou tenistkou. Tomuto sportu se dříve věnovala i starší Jana. Exmanželka moderátora Libora Boučka je ale dnes právničkou. Muž s jedním z nejlepších golfových handicapů mezi lidmi z tuzemského byznysu ale kvůli tomu, že mladé dámy na rodinou pivovarnickou tradici nenavážou, lítost necítí.

Profesionální golfista Hlaváček nikdy nebyl. Díky jamce na jednu ránu, tzv. hole in one, ale před třemi lety na turnaji plzeňských hokejistů vyhrál automobil Škoda Octavia RS. Handicap si udržuje pořád pod 10. Znamená to třeba i to, že ve svém klubu v Plzni na Dýšině může používat pisoár, který je na tamních toaletách nejlépe situován. Na ten mohou jen hráči s handicapem 0-9.

Mimochodem podobně kvalitním hráčem je i jeho starší bratr Ivan. Ten je spolumajitelem klubu a také vystudoval v oboru piva, u kterého ale nezůstal. Dnes je jednatelem developerské společnosti InterCora, která za 25 let fungování na českém, slovenském a rumunském trhu postavila několik stovek obchodních center a retail parků.