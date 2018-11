Před rokem objevil dalekohled Pan-STARRS1 umístěný na Havajských ostrovech záhadný objekt, který kolem naší oběžné dráhy proletěl neobvykle vysokou rychlostí. Oválné těleso se otáčí velice rychle, na jeho povrchu se nejspíš nachází množství kovů a často mění jas, přičemž vlivem kosmické radiace je černý s lehce rudým nádechem. Astronomové kvůli jeho neobyčejným vlastnostem zjistili, že nepochází z naší galaxie, a jedná se tedy o první vesmírné těleso, u kterého jde téměř s jistotou tvrdit, že přiletělo z mezihvězdného prostoru.

Aby přelomových zjištění nebylo málo, před několika dny navíc na Harvardově univerzitě vznikla studie, která připouštěla, že vesmírné těleso s označením ’Oumuamua, což v havajštině znamená "posel, který k nám byl vyslán ze vzdálené minulosti", je sondou záměrně poslanou do blízkosti Země mimozemskou civilizací. Studie vyvolala silné reakce zejména z vědecké obce, kterou závěry práce příliš nepřesvědčily, uvedl na svých stránkách server Quartz.

Autoři studie poukazují na to, že kolem objektu nebyla zaznamenána stopa plynu ani prachu, jako je běžné u letících komet. Podle některých vědců ale to, že během tak krátké doby pozorování nebyla tato stopa vidět, ještě neznamená, že tam není. Je totiž možné, že ji teleskopy nelokalizovaly například kvůli špatnému světlu či nepříznivým povětrnostním vlivům.

Astronomové obvykle považují za samozřejmost nejprve vyčerpat všechna možná přirozená vysvětlení daného fenoménu před tím, než se uchýlí ke "sci-fi" hypotézám. Slavný americký astrofyzik Carl Sagan kdysi prohlásil, že "mimořádná tvrzení vyžadují mimořádné důkazy".

V případě objektu ’Oumuamua zatím existuje pouze nejistota a nepatrné množství jakýchkoli vědeckých údajů. Katie Macková, astrofyzička Severokarolínské univerzity, s nadsázkou přirovnala údajnou kosmickou loď k brexitu, protože se pohybuje neobvykle chaoticky. "Pokud by objekt byl skutečně mimozemským plavidlem, tak by to bylo pořádně zpackané plavidlo," dodala.

The thing you have to understand is: scientists are perfectly happy to publish an outlandish idea if it has even the tiniest *sliver* of a chance of not being wrong. But until every other possibility has been exhausted dozen times over, even the authors probably don’t believe it. — Katie Mack (@AstroKatie) November 6, 2018

Hlavním předpokladem k tvrzení o mimozemské přítomnosti v případě objektu ’Oumuamua byly jeho nezvyklé změny rychlosti při cestě vnitřní oblastí sluneční soustavy. Ty by šly vysvětlit působením solárního větru, leč ne obvyklým gravitačním zrychlením způsobeným jinými vesmírnými tělesy. To by znamenalo, že ’Oumuamua zrychloval díky slunečnímu záření, které při dopadu na jeho povrch mohlo způsobit výkyvy rychlosti.