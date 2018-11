Odboráři ArcelorMittalu Ostrava (AMO) odešli ze středeční schůzky s potenciálním novým majitelem Sandjeevem Guptou velmi rozladěni. Řekli, že nedostali žádné konkrétní odpovědi ani garance. Gupta řekl novinářům, že obavy odborářů související s velkou změnou chápe, ale že na prorůstovém strategickém plánu jeho skupina GFG (Gupta Family Group) Alliance teprve pracuje. Řekl rovněž, že bude chtít koupit i provoz TAMEH Czech (dřívější závod Energetika), jenž není součástí prodeje huti.

Skupina ArcelorMittal indického miliardáře Lakšmí Mittala musí podle podmínek Evropské komise ostravskou huť a několik dalších evropských podniků prodat, aby neměla moc velký podíl na evropském trhu po akvizici největší evropské ocelárny Ilva v Itálii. Novým majitelem se má stát britská firma Liberty House z globální skupiny GFG britského podnikatele s indickými kořeny Gupty. Podmínkou pro uzavření transakce je i schválení kupce Evropskou komisí a projednání s odbory. AMO má i s dceřinými firmami téměř 7000 zaměstnanců.

"Když řeknu, že jsme rozladěni, tak to je velmi slabé slovo," řekla předsedkyně odborové organizace na ředitelství AMO Ivana Jančíková. Odboráři podle ní stále nedostali odpověď ani na jednu z pěti konkrétních otázek, které budoucím majitelům položili už 19. října.

"Dneska přijel pan Gupta s velkým týmem naprosto nepřipraven. Nebyli schopni nám odpovědět nic konkrétního, stále jenom sliby. Ale slibů už jsme slyšeli tolik, že už dalším slibům nevěříme," řekla Jančíková.

Liberty už dříve uvedla, že v příštích pěti letech chce do podniku investovat minimálně 150 milionů eur. "Za posledních pět let to, co je potřeba na provoz hutě, bylo více než 150 milionů, takže do budoucna by to negarantovalo ani zajištění provozu v takové míře, jaká je, natož aby byla řeč o nějakých investicích a o nějaké budoucnosti," řekla Jančíková.

Odboráři podle ní, když slyšeli zase jen plané řeči, už neměli zájem v tuto chvíli jednat. "Nevylučujeme, že se můžeme setkat ještě někdy v budoucnu, ale chceme konkrétní odpovědi, konkrétní garance a chceme to v písemné formě," řekla odborářka.

Gupta řekl, že uvedených 150 milionů eur (3,87 miliardy korun) není maximální investice, ale minimum pro udržení a optimalizaci provozu. "Odboráři se zajímali o strategické investice, které budou nad rámec téhle částky, jakýsi prorůstový plán. Tady ještě budeme potřebovat více času. Na strategickém plánu ještě musíme pracovat," řekl Gupta.

Uvedl, že zástupce odborových organizací pozval, aby si promluvili s odboráři v podnicích ze skupiny. "V našich provozech, které máme ve Spojených státech, v Austrálii, ve Velké Británii, se nikdy nestalo, že bychom snižovali kapacitu výroby nebo pracovní síly. Všude rostou investice, pracovní síly i výroba," řekl Gupta.

Řekl, že GFG bude mít zájem koupit i ostravskou energetiku. "Chceme postavit elektrickou obloukovou pec, tak budeme energetiku potřebovat. Budeme potřebovat více energie, protože obloukové pece jsou energeticky náročnější než vysoké pece. S ohledem na časová omezení, která byla pro tuto transakci, jsme se nejdříve soustředili na akvizici huti jako takové a toto nastupuje jako další záležitost," řekl Gupta.