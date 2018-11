Během návštěvy čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v březnu 2016 se Českem prohnala smršť memorand o společných česko-čínských investicích. Většina z nich byla dost nadsazená a nakonec se vůbec nerealizovala. Daří se ale vzájemnému obchodu, který jen loni meziročně vzrostl o 20 procent. Na čínském trhu se uchytily i tuzemské firmy, jako třeba mladoboleslavská automobilka Škoda Auto nebo skupina PPF Petra Kellnera.

Jen za loňský rok dosáhl český export do Číny hodnoty 56,2 miliardy korun. Letos od ledna do září je to zatím lehce přes 41 miliard. Vývoz na největší trh v Asii roste nepřetržitě od roku 2009, kdy byli u moci premiéři ODS Mirek Topolánek a Petr Nečas, který se nyní sám v obchodu s Čínou angažuje. Do roku 2013 se český vývoz více než zdvojnásobil na 37,7 miliardy korun.

Nejvíce ale obchod narostl za vlády Bohuslava Sobotky (ČSSD) a za působení prezidenta Miloše Zemana, pro kterého jsou vztahy s Čínou prioritou. Za svého působení v úřadu ji navštívil už čtyřikrát a popáté se tam chystá příští rok v dubnu. Jedním z výsledků je i loňský rekordní vývoz českých firem.

Čína ale stále tvoří jen 1,5 procenta z celkové hodnoty tuzemského exportu, který v roce 2017 dosáhl 4,2 bilionu korun.

Od CEFC k CITIC

Miloš Zeman předloni mluvil o tom, že jen v roce 2016 přijdou do Česka investice v hodnotě 95 miliard a celkově ve výši 240 miliard. Ze slibů se ale naplnilo jen minimum. Podle údajů ČNB dosud do Česka dorazilo celkem 26 miliard čínských investic, z toho 13 miliard připadalo na čínskou skupinu CEFC Europe. Mnohem větší tak jsou nakonec české investice v Číně. Například Škoda Auto rozjela investiční plán ve výši dvou miliard eur do alternativních pohonů a nových vozů SUV pro čínský trh.

V Česku měl v roce 2016 vůbec největší váhu podpis strategické spolupráce mezi J&T Finance Group a CEFC Europe zastupovanou Jaroslavem Tvrdíkem. Její součástí byl vstup CEFC do J&T Finance Group. Číňané měli svůj podíl z necelých 10ti procent navýšit na polovinu a zaplatit za ní 980 milionů eur (podle tehdejšího kurzu 26,5 miliardy korun).

Koncem minulého roku ale neustále odkládaný obchod spadl pod stůl. Vstup CEFC Europe do J&T Finance Group neschválila Česká národní banka, protože měla pochybnosti o původu peněz, za které se měla transakce uskutečnit. Po skandálech spojených s uplácením zahraničních politiků a zmizení zakladatele CEFC Jie Ťien-minga v Číně, pak CEFC ani o další navýšení podílu neusiloval.