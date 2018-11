Průměrná prodejní cena ojetých aut na českém trhu se letos do září zvýšila meziročně o desetinu na 225 tisíc korun, což je mimo jiné dáno zvyšující se nabídkou zánovních vozů a ochotou kupujících do vozů více investovat. Nejvíce se prodávají vozy v ceně mezi 100 tisíci a 200 tisíci korunami, do 200 tisíc korun se prodávají tři pětiny ojetých vozů. Uvedla to v úterý společnost Cebia.

Nabídka ojetých aut na českém trhu se v říjnu proti předchozímu měsíci zvýšila o 14 325 vozů na 124 068 inzerovaných osobních automobilů. Nejčastější inzerovanou cenou byla v minulém měsíci částka 137 tisíc korun, což představovalo nárůst o zhruba 2000 korun. Vyplývá to monitoringu trhu, který sestavuje skupina AAA Auto.

Ve třetím čtvrtletí se snížil podíl vozů se stočeným tachometrem o zhruba dva procentní body na 38 procent. "Věříme, že se jedná o nový trend daný jednak větší nabídkou zánovních vozů, která je reakcí na zvyšující se prodeje nových aut v posledních letech, jednak zvyšujícím se zájmem kupujících o prověřování historie vozidel," uvedl ředitel Cebie Martin Pajer.

Stáří vozů nabízených v inzerátech a autobazarech mírně vzrostlo o 0,1 roku na 9,7 roku a vozy v nabídce měly nejčastěji najeto 154 506 km. Počet udávaných najetých kilometrů se tak zvýšil proti září o 1446 km.

"Čeští řidiči využívají poslední teplo letošního roku k prodejům a nákupům svých automobilů před blížící se zimní sezonou. Jen v našich autocentrech zobchodujeme denně v průměru téměř 500 aut," uvedla generální ředitelka AAA Auto Karolína Topolová.

Kupující si začínají auta více prověřovat, a bazary proto přestávají vykupovat auta se stočeným tachometrem. Další možný důvod snižujícího se podílu vozů se stočeným tachometrem lze však spatřovat také v sílících dovozech těch aut, ke kterým nejsou informace o jejich historii.

Dovoz ojetých aut do Česka vzrostl do září o téměř sedm procent na 135 292 vozů. Proti roku 2014 se import zvýšil o polovinu. Průměrné stáří dovezených vozů bylo 10,3 roku. Podíl vozidel starších deseti let se ale snížil z loňských více než 54 procent na 51,73 procenta.

Polovinu (50,5 procenta) z aktuálně inzerovaných vozů tvořily automobily poháněné dieselovým agregátem. Benzinové vozy měly zastoupení ve 46,4 procenta případů. Zbylá 3,1 procenta reprezentovaly vozy poháněné na alternativní paliva. "V našich autocentrech se od léta významně zvýšila poptávka obzvláště po hybridních automobilech, což lze přisuzovat i výhodnému parkování v centrech měst, které je například v Praze od léta na modrých zónách zdarma," doplnila Topolová.

Téměř pětina ojetých vozidel se letos prodávala bez platné STK, v průměru se auta prodávají zhruba tři měsíce.

Pomyslný žebříček nejčastěji nabízených modelů opět opanovaly vozy Škoda Octavia na prvním a Škoda Fabia na druhém místě, následovány vozy Volkswagenem Passat, Golf a Škoda Superb. Jedinou změnou v TOP 10 představovalo střídání na 9. a 10. pozici, kde si umístění prohodily vozy Škoda Rapid a BMW5. Nejoblíbenější barvou je letos šedá.