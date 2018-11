České dráhy musí podle ředitele Českých drah Miroslava Kupce projít transformací, aby uspěly na liberalizovaném železničním trhu. Firma potřebuje ve velkém investovat do nových vlakových souprav. "Musíme řešit, z čeho zaplatíme 40 miliard, které potřebujeme investovat do našeho vozového parku," říká v rozhovoru pro HN Kupec. Jednou z cest by mohl být prodej dceřiných společností státu. Diskuse se v první řadě stočí na ČD Cargo.

HN: Ministr dopravy Dan Ťok řekl, že by do ČD Cargo mohl vstoupit soukromý investor. Premiér Andrej Babiš tvrdí, že k žádné privatizaci nedojde. Jaké máte informace vy?

Pro začátek: jediným akcionářem ČD Cargo je společnost České dráhy. Není to ministerstvo, ani nikdo jiný. O tom, jestli do firmy někdo další vstoupí, proto rozhodne vlastník. Samozřejmě vzhledem k tomu, že je ČD Cargo velká společnost národního charakteru, tak se jedná o velmi citlivé téma, které je politizováno. Zcela určitě proto jakýkoliv krok s majetkem ČD Carga, který bychom měli uskutečnit, bude muset nejdříve podlehnout širšímu konsenzu.

Nemyslím tím pouze politickému. Záležet bude například na postoji odborářů, kteří mají v Českých drahách velmi silné postavení.