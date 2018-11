Letos oznámený obchod mezi českými, slovenskými a maďarskými pobočkami americké společnosti PepsiCo s Karlovarskými minerálními vodami (KMV) dostal povolení úřadů pro ochranu hospodářské soutěže ve všech třech zemích.



Poslední razítko od českého antimonopolního úřadu získaly KMV, které se tak staly nabyvatelem všech zdejších aktiv PepsiCo, tento týden.



KMV o sobě nyní tvrdí, že jsou největším distributorem nealkoholických nápojů ve střední Evropě. Společnost se značkami jako Mattoni, Magnesia, Aquila, Poděbradka a dalšími má nyní celkem 11 závodů, z toho sedm v Česku, zaměstnává 2400 zaměstnanců a její roční obrat představuje zhruba 12,5 miliardy korun.

„Akvizice bude formálně dokončena v následujících měsících," uvedl majitel KMV Alessandro Pasquale. S tím by měla přijít na řadu i nová strategie pro společný podnik.



Cenu ani jedna strana nezveřejnila. KMV na koupi aktivit PepsiCo využila úvěrové financování bank ČSOB, České spořitelny a Evropské banky pro obnovu a rozvoj. Jako poradci asistovali u akvizice Raiffeisen, Deloitte a advokátní kancelář Kocián, Šolc, Balaštík.

K dosavadní orientaci především na segment vod přibude KMV několik značek především limonád jako Pepsi, Mirinda, 7Up ale také třeba značka slaných pochutin Lay´s. Portfolio PepsiCo distribuují KMV už několik let také v Bulharsku. V dřívějším rozhovoru pro HN Pasquale uvedl, že limonády pomohou otevřít nové obchodní možnosti celé skupině především v restauracích.



Jedním z prvních efektů spojení KMV a PepsiCo v regionu by mělo být stěhování kanceláří KMV z dosavadní pražské centrály firmy na Mariánském náměstí do nových větších prostor na Palmovce. Tam by se měli přistěhovat i zaměstnanci PepsiCo, kteří dosud seděli u výrobního závodu v pražských Vysočanech.