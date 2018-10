Mobilní operátor Vodafone zvýšil ve fiskálním roce končícím letos v březnu čistý zisk o polovinu na 1,13 miliardy korun. Tržby stouply o 1,4 procenta na 14,15 miliardy korun. Vodafone po pěti letech vyplatí své mateřské firmě dividendu, a to ve výši 1,87 miliardy korun. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti.

"Po pěti letech se rozhodli akcionáři obnovit výplatu dividend. V minulých letech přijali rozhodnutí o nevyplacení zisku, aby tak podpořili investice Vodafonu na českém trhu a rozvoj jeho služeb. Zisk z minulých let byl použit na umoření financování minulých investic. Poměr dividend a investic za posledních pět let dosahuje 12,6 procenta. V případě Vodafonu dosáhla výše investic za posledních pět let hodnoty skoro 15 miliard korun," řekl Ondřej Luštinec z tiskového oddělení.

Počet zákazníků operátora se do března meziročně zvýšil o 160 tisíc na 3,777 milionu. Podíl klientů s uzavřenou smlouvou stoupl o 0,8 procentního bodu na 69,4 procenta. Přes tři tři čtvrtiny klientů využívaly data. Přenesený objem dat se zvýšil o více než polovinu.

Počet zaměstnanců se meziročně zvýšil o 60 na 1513, manažerů naopak o 30 ubylo na 92. Osobní náklady se zvýšily o 18 procent na 1,66 miliardy korun. Mateřskou firmou operátora je Vodafone Group. V příštím roce by se měl český Vodafone spojit s největším kabelovým operátorem UPC.