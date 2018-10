Generální ředitel společnosti SpaceX Elon Musk radikálně popohání kupředu projekt Starlink. Kvůli neshodám vyhodil minimálně sedm členů managementu. Stalo se to v červnu v Redmondu během setkání s inženýry, kteří mají vedení tohoto projektu na starosti. S odvoláním na dva zaměstnance SpaceX obeznámené se situací o tom aktuálně informuje agentura Reuters. Podle agentury se neshody týkaly tempa, s jakým dochází k vývoji a testování satelitů Starlink.

Mezi vyhozenými byl podle zdrojů agentury mimo jiné viceprezident SpaceX pro satelity Rajeev Badyal a přední designér Mark Krebs, který dříve pracoval u satelitní a letecké divize Googlu. "Rajeev chtěl tři další opakování testů," uvedl jeden ze zdrojů s tím, že neshody vyvolal Muskův tlak na zrychlení testování.

Na nový manažerský tým Starlink nečekal dlouho. Krátce poté, co rozdal výpovědi, přivedl Musk do projektu manažery z centrály SpaceX v Kalifornii. Jejich úkolem bude podle Reuters vypustit první várku satelitů do poloviny příštího roku.