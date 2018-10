Nadace Google.org věnovala 250 tisíc amerických dolarů české neziskové organizaci Czechitas, která pořádá IT kurzy pro ženy, dívky a děti. Neziskovka chce více než 5,5 milionu korun investovat do expanze do regionů. Kurzy Digitální akademie, které doposud probíhaly jen v Praze, Brně a Ostravě, rozšíří i do dalších měst po celém Česku.

"Digitální ekonomika sice přináší obrovské příležitosti a nové pracovní pozice, zároveň ale vyžaduje nové schopnosti a dovednosti. Těm se Czechitas v rámci Digitální akademie věnují a dosahují skvělých výsledků, proto jsme se je prostřednictvím Google.org rozhodli podpořit," říká Alžběta Houzarová, manažerka komunikace Googlu pro Česko a Slovensko.

"Sedmdesát procent absolventek Digitální akademie si do tří měsíců od ukončení kurzu najde novou práci v oboru IT," dodává zakladatelka a ředitelka Czechitas Dita Přikrylová. Kromě již potvrzených Českých Budějovic a Zlína organizátoři uvažují také o Plzni, Liberci nebo Hradci Králové. O lokalitách bude jasno na začátku příštího roku.