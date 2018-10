Cukrovar Tereos TTD vyrobil rekordní množství cukru. Prodává ho však nejlevněji za posledních téměř třicet let. Ceny na historické dno loni v říjnu srazilo zrušení kvót, jež si před padesáti lety vynutila Světová obchodní organizace (WTO). Nařízení výrobcům cukru určovalo, kolik ho mohou prodat na evropských trzích.

Ještě minulý rok se šéf cukrovaru Oldřich Reinbergr těšil na volný trh. Mluvil o tom, jak firma uplatní řemeslo, které umí. Jenomže došlo k takovému pádu cen cukru, s jakým podnik nepočítal. "Nikdo v Evropě není v pohodě. Zemědělci uvažují o snížení ploch napříč celou Evropou. A také je možné, že situaci některé cukrovary neustojí," říká Oldřich Reinbergr. Firma podle něj těžké roky přežije. Akcionáři i pěstitelé si však musí zvyknout na výkyvy cen.

Co se stalo s trhem po pádu kvót?

Evropa se topí v levném cukru, topí se v něm celý svět. Bohužel se stalo to, co jsme očekávali. Ceny se začaly výrazně hýbat. Už loni na podzim došlo vlivem přebytku k velkému propadu. V Evropě se vyrobilo o více než tři miliony tun cukru více, ve světě poté o patnáct milionů tun. Mělo to vliv jak na burzovní, tak tržní ceny.

Loni jste zmiňoval, že české cukrovary mají oproti západní konkurenci výhodu třeba v tom, že si ještě pamatují volný obchod.

Věděli jsme, co nás čeká. A to se splnilo. Ale v pohodě nejsme. Bohužel došlo až ke 40procentním propadům cen, s tím jsme nepočítali. Kvůli tomu nyní čekáme výraznou finanční ztrátu.

Podle poslední účetní závěrky váš čistý obrat přesáhl šest miliard korun, výsledek hospodaření po zdanění dosáhl 360 milionů korun. Jak tomu bude nyní?

Obrat udržíme díky vyšší produkci, ale EBITDA se propadne.