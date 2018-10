Provozní zisk automobilky Škoda Auto v prvních třech čtvrtletích letošního roku meziročně klesl o 10,2 procenta na 1,1 miliardy eur (28,5 miliardy korun). Oznámila to v úterý mateřská společnost Volkswagen. Hospodářský výsledek byl ovlivněn mimo jiné nepříznivým vývojem měnových kurzů a vyššími náklady na nové produkty. Tržby se nicméně zvýšily o 2,1 procenta na 12,6 miliardy eur.

Automobilka již dříve uvedla, že za první tři čtvrtletí letošního roku dodala zákazníkům 939 100 vozů, tedy téměř o osm procent více než ve stejném období loňského roku. V samotném září však dodávky klesly o 16 procent na 94 800 vozů, podle firmy za to může přechod všech modelových řad na nový systém testování emisí WLTP.

Kvůli němu automobilka – stejně jako další výrobci – nemohla od září prodávat vozy, pro které se jí nepodařilo získat potřebná razítka. Ta jsou nutná kvůli přísnějším pravidlům pro měření emisí. Během podzimu proto nedodá zákazníkům až desetitisíce vozů. Auta z továrny firma dováží na odstavné plochy. Škoda očekává, že nejpozději do konce listopadu se podaří homologovat všechny modelové varianty.

Automobilka má za sebou rekordní loňský rok, kdy prodala nejvíce aut v historii a dosáhla vůbec nejlepších hospodářských výsledků. Letos by měly být prodeje ještě silnější. Následující roky však pro Škodu Auto nebudou snadné. Jak uvedly před časem HN, největší české firmě hrozí prudký propad provozního zisku. Zatímco loni činil 1,6 miliardy eur, během následujících dvou let by mohl klesnout až na polovinu.

Vedení firmy původně tyto informace označovalo za spekulace. Koncem září však do těchto „spekulací“ nechtěně vstoupil norský automobilový závodník a dnes už bývalý člen týmu Škoda Motosport Ole Chriistian Veiby – na svém Instagramu zveřejnil fotografii z neveřejného jednání firmy. Veibymu nedošlo, že na fotografii mimo jiné zachytil grafy ukazující právě očekávaný propad provozního zisku. Ještě ten samý týden Škoda s talentovaným závodníkem ukončila spolupráci.

Vedení společnosti následně HN sdělilo, že čísla na grafu představují pouze rizikovou variantu, se kterou firma musí pracovat. „Analýzy rizik patří ke standardnímu repertoáru nástrojů strategického řízení podniku,“ řekl HN mluvčí Škody Auto Zdeněk Štěpánek.

Vedení Škodovky je podle informací HN pod silným tlakem mateřského Volkswagenu. Ten požaduje, aby automobilka udržela zisky na úrovni okolo 1,5 miliardy eur. Z grafu, který zveřejnil zmíněný závodník, vyplývá, že letošní rok bude pro firmu ještě nadstandardní. Propad hrozí až od následujícího roku, kritický bude především rok 2020.

Skupina Volkswagen v úterý oznámila, že provozní zisk bez zahrnutí mimořádných položek v prvních třech čtvrtletích letošního roku dosáhl 13,3 miliardy eur, takže zůstal zhruba na loňské úrovni. Tržby koncernu se zvýšily o 2,7 procenta na 174,6 miliardy eur.

Vytáhnout čísla na úroveň, kterou požaduje VW, nebude pro Škodovku jednoduché. Poptávka po autech sice zůstává enormní, automobilka však naráží na kapacitu svých továren. Prodejci by zvládli ročně prodat zhruba o 180 tisíc aut více, než zvládne výrobce dodat na trh. Zda se situace promítne do konečných cen aut, zatím není možné říct.

Byznys Škodě komplikuje hned několik věcí najednou. Kromě nového systému měření emisí WLTP jsou to především masivní investice do elektromobility. Automobilky jsou v současné době pod silným tlakem Evropské unie. Ta od roku 2020 zásadně omezí množství zplodin, které mohou auta vypouštět z výfuků. Automobilky budou muset srazit průměrné emise u vyrobených aut, v opačném případě budou platit miliardové pokuty. Do roku 2030 navíc regulace ještě zpřísní.

Škoda proto v průběhu pěti let investuje do elektromobility dvě miliardy eur, tedy přes 50 miliard korun. Investice do vozů poháněných alternativním pohonem však není to jediné, co dělá vedení firmy starosti. Povinné zavádění elektromobilů bude pro automobilky do značné míry znamenat změnu způsobu výroby a velký krok do neznáma. Nikdo zatím nedokáže říct, jak se bude dařit elektromobily prodávat. Zájem případných kupců zatím brzdí nízký dojezd, nedostatek dobíjecích stanic a v neposlední řadě také vysoká pořizovací cena těchto vozů.

Škoda Auto provozuje tři výrobní závody v Česku, vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s místními partnery. Zaměstnává víc než 35 000 lidí a je aktivní na více než 100 trzích.

* - údaje za rok 2018 jsou za leden-září

