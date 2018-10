Akcie ve Spojených státech ve středu prudce oslabily. Technologický index Nasdaq vykázal nejvyšší denní procentní pokles od srpna 2011 a indexy Dow Jones a S&P smazaly své zisky, které měly od počátku letošního roku.

Vývoj na trhu ovlivnily horší výhledy od výrobců čipů a slabé údaje o prodeji domů, které vyvolaly obavy o další vývoj americké ekonomiky a růst zisků firem, napsala agentura Reuters.

Index Dow Jones klesl o 608,01 bodu, tedy 2,41 procenta, na 24 583,42 bodu. Širší index Standard & Poor's 500 se snížil o 84,59 bodu, neboli 3,09 procenta, na 2656,10 bodu. Od počátku roku Dow Jones ztrácí 0,55 procenta a S&P 0,65 procenta. Index technologického trhu Nasdaq se propadl o 329,14 bodu, čili 4,43 procenta, na 7108,40 bodu.

The S&P extended its October rout to 8.8% today, making it the worst month since February 2009 https://t.co/WUbpvm6Ueh

Výrobci čipů Texas Instruments a STMicroelectronics ve své středeční výsledkové zprávě varovali před slábnoucí poptávkou. Jejich varování přišlo po horších výhledech průmyslových gigantů Caterpillar a 3M. Slabé výhledy čipových firem posílily obavy z dopadu cel a zpomalení růstu v Číně na zisky amerických společností.

Prodej nových rodinných domů v USA v září klesl nejníže za dva roky. Zpráva je dalším signálem toho, že rostoucí úrokové sazby a ceny poškozují trh s bydlením.

Propad trhu prohloubila také zpráva centrální banky USA (Fed) o americké ekonomice. Banka uvedla, že americké továrny zvyšují ceny kvůli clům, i když inflace se zatím zdá být ve většině částí země mírná.

Dařilo se však dnes výrobci letadel Boeing. Akcie firmy, která je největším americkým vývozcem do Číny, rostly, protože firma zlepšila výhled zisku na celý rok.

Výsledky amerických firem za třetí čtvrtletí jsou zatím silné. Analytici mírně zlepšili očekávání růstu zisku na 22,4 procenta. Nicméně některé slabší výhledy je přiměly snížit prognózu růstu zisku za čtvrté čtvrtletí na 19,5 procenta z 20 procent.

LATEST: US stocks fell on Wednesday as the S&P and Dow erased their gains for year. The Nasdaq had its worst day since 2011. https://t.co/pBymq3H0wO pic.twitter.com/gsQTGjmx7c