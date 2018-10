Až 70 procent start-upů ukončí svoji činnost zhruba 20 měsíců poté, co získá své první financování. Vyplývá to ze srpnového průzkumu společnosti CB Insights. Jedním z důvodů neúspěchu projektů je mimo jiné ztráta koncentrace. O tom, jak koncentraci neztratit, se v říjnu na výročním zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky na indonéském ostrově Bali rozpovídal zakladatel internetového obchodu Alibaba a nejbohatší muž Číny Jack Ma. Mluvil mimo jiné o tom, co mu pomáhá zůstat soustředěný na úspěch.

Klíčem k úspěchu jsou podle něj tři otázky, které sám sobě neustále klade a které mu pomáhají udržet jeho byznys úspěšný. "Stále dokola si sám sobě pokládám tři otázky - Co máš? Co chceš? a Čeho se vzdáváš?" řekl podle CNBC Ma zaplněnému konferenčnímu sálu. "Vždycky myslete na tyto otázky a budete nebojácní, optimističtí a budete vědět, co chcete," řekl publiku.

Podle Maa se velká část mladých lidí mylně domnívá, že nemají mnoho prostředků na to, aby některé z nich obětovali. Zakladatel jedné z nejhodnotnějších firem však dodává, že schopnost něčeho se vzdát je v případě dlouhodobého úspěchu ale zásadní.

Zdůraznil, že vybudování úspěšného byznysu není otázka jednoho roku. "Nemyslete si, že uspějete příští rok, musíte se připravit na deset let," prohlásil Ma. Ani jeho společnost Alibaba se podle něj nedostala tam, kde je teď, za rok nebo za dva.

Když s Alibabou začínal, neměl Ma ani jeho tým dost peněz, znalostí ani kontaktů. Podle Maa však dokázali, že mohli uspět díky tvrdé práci, víře v budoucnost a víře v to, že se mohou den po dni zlepšovat.

Ma se opětovně stal nejbohatším Číňanem začátkem října, když hodnota jeho majetku meziročně vzrostla o 35 procent na 39 miliard dolarů (875 miliard korun). Do čela seznamu se mu podařilo dostat už podruhé za čtyři roky. Letos v září nicméně oznámil své stažení z firmy Alibaba. Na jeho místo by měl v září 2019 nastoupit 46letý Daniel Zhang, který zodpovídá za denní chod Alibaby již déle než pět let.

Alibaba, obchodovaný na newyorské akciové burze, ve své poslední výroční zprávě uvádí, že zaměstnává asi 66 tisíc lidí. V Číně má podle agentury DPA 576 milionů aktivních uživatelů. V letošním prvním fiskálním čtvrtletí zvýšila příjmy o 61 procent na 80,9 miliardy jüanů (téměř 259 miliard korun) a její tržní hodnota dosahuje skoro 420 miliard dolarů (9,2 bilionu koruny). Kromě obchodování na internetu se Alibaba zabývá i cloudovými službami a podniká také v oblasti zábavy a médií.