Topný olej, kterým jsou poháněny obrovské nákladní lodě je jednou z nejméně ekologických pohonných hmot, protože produkuje saze, černý uhlík a síru. Námořní doprava má tak stejně velký vliv na znečištění ovzduší jako letectví. K celosvětovým emisím skleníkových plynů přispívá 3 %, což odpovídá 900 milionům tun oxidu uhličitého, které lodní motory vypouštějí do atmosféry.

To by se mělo brzy změnit. Mezinárodní námořní organizace (IMO) před dvěma lety stanovila finální termín, do kterého musí dopravní společnosti obsah oxidu siřičitého v emisích drasticky snížit z 3,5 % na 0,5 %, a to už od roku 2020. Jak toho docílí nechává IMO na nich. Moc alternativ ale zatím nemají.