Česká spořitelna, banka s největším počtem klientů v zemi, stáhla svou mobilní aplikaci Saifu z Google Play. Na název aplikace, která klientům banky umožňovala bezkontaktní platby, má ochrannou známku společnost Paymaster. Ta chce pod touto značkou spustit celosvětově svou vlastní službu, jež dokáže jednoduše převádět tradiční peníze na kryptoměny.

"Když jsme v Google Play objevili aplikaci Saifu České spořitelny, překvapilo nás to, protože vlastníkem ochranné známky na použití tohoto názvu jsme my. Vzhledem ke globálním ambicím Saifu jsme museli přistoupit k žádosti o stažení Saifu České spořitelny z nabídky aplikací," říká Jan Husták, tiskový mluvčí značky Saifu pro Českou republiku.

Google Play podle něj schválil a publikoval celosvětově aplikaci Saifu právě jejich firmy v úterý 21. srpna. Saifu je dostupná pro ty, kteří užívají systém Android, na variantě pro iOS se podle Hustáka nyní pracuje.

Česká spořitelna aplikaci Saifu z Google Play skutečně stáhla. Své zákazníky o tom informovala na Twitteru a Facebooku v úterý s tím, že situaci řeší a snaží se ji napravit.

Dnes problémy s aplikací potvrdila. "Aplikaci Saifu není v tuto chvíli možné stáhnout z on-line obchodu Google Play. Hlavním důvodem je shoda názvu aplikace s názvem služby jiného subjektu. Usilujeme o to, aby aplikace pro mobilní platby byla co v nejkratší době umístěna zpět do on-line obchodu Google Play. Všem klientům, kteří si nyní nemohou aplikaci stáhnout, se velice omlouváme," uvedl Lukáš Kropík z tiskového oddělení České spořitelny.

Banka podle Kropíka uvažuje i o tom, že aplikaci přejmenuje, aby službu mohli využívat co nejrychleji i další její klienti. Ti, kteří mají aplikaci Saifu už nainstalovanou na svém mobilu, s ní nyní podle něj mohou platit bez problémů i nadále.

"Společnost Paymaster jsme se snažili v posledních dnech několikrát kontaktovat, bohužel s námi vůbec nekomunikují. Nereagují ani na telefony, ani na e-maily," dodává Kropík.

Česká spořitelna spustila Saifu (název mobilní služby pochází z japonského slova pro peněženku) teprve před dvěma týdny a od té doby si ji včetně jejích zaměstnanců stáhly zhruba tři tisíce lidí. Aplikaci Paymasteru si od úterý stáhlo sto uživatelů.

Společnost Paymaster vyvíjí podle svých slov Saifu už více než dva roky jako platební službu, jež má jednotlivcům i firmám sloužit jako most mezi kryptoměnami a klasickými penězi. V polovině roku spustila beta verzi osobního účtu, v níž mohou zákazníci nakupovat, ukládat a prodávat nejrozšířenější kryptoměny jako bitcoin či ether.

Česká republika se má stát pro firmu startovním trhem. Po mobilní aplikaci chce firma začít vydávat platební karty, které dovolí lidem platit kryptoměnami i v obchodech. Tuto službu chce představit do konce roku.

