Průměrná nabídková cena volných nových bytů v Praze na konci června meziročně vzrostla o 8,3 procenta na 100 300 korun za metr čtvereční. Tempo růstu však již postupně klesá, když v polovině loňského roku nové byty meziročně zdražily o 22,5 procenta. Počet volných dostupných bytů v nabídce developerů na konci června meziročně vzrostl o necelou čtvrtinu na 5269. Vyplývá to z údajů poradenské společnosti Deloitte.

Nové projekty přinesly v květnu a červnu na pražský trh do přímé nabídky developerů 1305 bytů. Podle analytika Deloitte Petra Hány tvořily rozhodující část nabídky nové etapy již nabízených velkých projektů. "Květen a červen přinesly na pražský rezidenční trh nejvíce bytů v těchto měsících od roku 2014. S novými projekty přišly téměř všechny developerské společnosti. Současně se podstatně zvýšila snaha developerů o doprodej zbylých obvykle dražších bytů zejména v již dokončených projektech, která se promítla jak do marketingových akcí, tak do cenové politiky," uvedl Hána.

První polovina roku byla podle něj z hlediska nabízených nových bytů nejlepší od konce krize. Přinesla 3376 bytů, což je téměř o desetinu více než v rekordním roce 2014.

"První vlaštovky jaro nedělají. Aktuální čísla sice vypadají pozitivně, ale tvrdit, že se v Praze situace v oblasti výstavby zlepšuje, by bylo více než předčasné. Podařilo se sice povolit několik větších projektů a ty dát díky tomu do prodejní nabídky. Ale z celkového počtu 40 tisíc bytů v 900 projektech, které jsou v Praze uvězněny v povolovacím řízení, je to zanedbatelné číslo," doplnil ředitel Asociace developerů Tomáš Kadeřábek.

Nejdražším pražským obvodem zůstává Praha 1 s průměrnou cenou 211 700 korun za metr čtvereční. Nejlevnější je Praha 9 s průměrem 84 600 korun. Meziročně ceny nejvíce vzrostly v Praze 1 a v Praze 10, shodně o 25,9 procenta. V Praze 6 ceny stagnovaly.

V květnu a červnu developeři v Praze prodali 968 nových bytů, meziročně zhruba o třetinu více. Nejvíce patřilo společnosti Central Group (167), následují Penta (97), Edifice Krejcárek (77), Finep (67) a Skanska Reality (61). Průměrný prodaný byt stál 6,21 milionu korun, jeho jednotková cena byla 98 tisíc korun za metr čtvereční. Jeho velikost činila 63 metrů čtverečních.

Průměrná nabídková cena volných nových bytů za m2 a meziroční růst v Praze na konci období:

Období Průměrná cena za m2 (Kč) Meziroční změna (v %) Červen 2018 100 300 8,3 Duben 2018 99 400 10,0 Únor 2018 95 800 8,2 Prosinec 2017 95 900 12,4 Říjen 2017 93 100 15,0 Srpen 2017 93 500 23,6 Červen 2017 92 600 22,5 Duben 2017 90 400 23,0 Únor 2017 88 500 22,4

zdroj: Deloitte

Nabídkové ceny nových volných bytů v květnu a červnu v jednotlivých pražských částech:

Městská část Průměrná cena za m2 (Kč) Meziroční změna (v %) Praha 1 211 700 25,9 Praha 2 127 600 7,8 Praha 3 106 400 7,3 Praha 4 85 300 13,6 Praha 5 104 800 5,0 Praha 6 121 200 0 Praha 7 97 000 6,7 Praha 8 108 600 8,7 Praha 9 84 600 16,0 Praha 10 90 000 25,9

zdroj: Deloitte

