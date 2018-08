Řidiči společnosti Uber už nebudou fungovat pouze jako přepravní služba. Společnost ve středu v 11 hodin v Praze spustila službu s názvem Uber Eats, v rámci které budu auta Uberu rozvážet i jídlo.

"Praha se dnes připojuje ke stovkám dalších měst po celém světě, která zásadně změnila způsob, jak se lidé pohybují po městě. Nyní mění i způsob, jakým se lidé stravují. V následujících týdnech a měsících budeme intenzivně pracovat na tom, aby byla služba co nejrychlejší a nejdostupnější," říká Tomáš Peťovský, šéf společnosti Uber Eats v České republice.

Uber Eats funguje na stejném principu jako aplikace, kterou používají lidé, již si chtějí zajistit odvoz. Jídlo si s její pomocí objednají a také zaplatí. Do služby je po celém světě zapojeno více než 100 tisíc restaurací a aktivně ji využívá přes milion lidí ve 290 městech.

V Praze Uber začíná s více než 100 restaurací, které budou do rozvozu zapojeny sedm dní v týdnu. Mezi nimi jsou například restaurace z Manifesto Market jako Poke Haus, síť vietnamských restaurací banh-mi-ba, Potrefená husa, Café Buddha, Ugo nebo WingHaus. Jídla od všech zapojených restaurací je možné objednat přímo z aplikace Uber. Ta slibuje, že v počáteční fázi projektu budou řidiči jídlo dovážet do 40 minut. V budoucnu však chce firma tuto lhůtu zkrátit. "Cílem je dovážet výhledově do 30 minut a méně," říká mluvčí Uberu pro Česko a Slovensko Miroslava Jozová.

Do rozvážky se mohou zapojit také lidé na skútrech nebo kolech

Podniky, které se do služby zapojily, věří, že se jim podaří přilákat nové zákazníky. "Tato spolupráce jde ruku v ruce s naší strategií, chceme využívat moderní technologie pro ještě větší spokojenost zákazníků. Věříme, že touto službou dokážeme oslovit více lidí, protože jim poskytneme další možnost, jak si pohodlně užít naše jídlo doma nebo třeba v kanceláři," říkají provozovatelé Ugo Salaterie v pražském Karlíně Petr Mašat a Jan Chlaň.

Uber nestanovuje žádnou minimální cenu objednávky. K ceně jídla připočítává jednorázový poplatek 49 korun. "Poplatek je stejný bez ohledu na to, jak velká nebo malá je objednávka," dodává Jozová. Vysvětluje, že v aplikaci existuje možnost naplánování objednávky předem. Oběd nebo večeři si tak může zákazník objednat až týden dopředu. Pomocí aplikace také přesně ví, v jakém stádiu se objednávka nachází, a může sledovat v reálném čase jízdu řidiče. Jednotlivé restaurace následně mohou zákazníky prostřednictvím aplikace hodnotit. Systém je stejný jako v případě tradiční služby, která funguje na bázi alternativní taxislužby. V rámci ní pasažéři hodnotí řidiče pomocí hvězdiček.

Společnost Uber založili jako "UberCab" Travis Kalanick a Garrett Camp v roce 2009 v San Francisku. Následující rok začala pod její vlaječkou jezdit první auta. Od roku 2011 Uber expanduje do dalších zemí a dnes působí ve více než 600 městech po celém světě. Firma tvrdí, že není taxislužbou, ale že nabízí spolujízdu v rámci sdílené ekonomiky. Evropský soudní dvůr však loni rozhodl, že Uber je přepravní služba a musí žádat o licenci a povolení podle pravidel zemí EU.

