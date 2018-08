Přeplněné obchody a nekonečné fronty u pokladen se mohou stát minulostí. Obchodní řetězec Walmart si nechal u amerického patentového úřadu zaregistrovat dvě ochranné známky, které popisují "virtuální showroom" a systém, který by pomocí brýlí na virtuální realitu přenesl zákazníka do 3D zobrazení jejich obchodu. V tom má pak být možné nakoupit stejně jako v tom reálném. Na patenty upozornila agentura Bloomberg.

Aby mohl zákazník nakupovat, musel by mít kromě brýlí navlečené také speciální rukavice se senzory. Pak už stačí začít procházet jednotlivé uličky tak, jak je zvyklý z běžného obchodu. Zboží, o které má zájem, přidá do košíku jednoduše tak, že ho sundá z regálu. Zmiňované senzory v rukavicích okamžitě vyšlou pokyn do plně automatizovaného distribučního centra, odkud pak nákup poputuje přímo k zákazníkovi.

Jestli Walmart prodej pomocí virtuální reality skutečně spustí, zatím není jasné, stejně jako to, jakým způsobem chce mezi zákazníky dostat zařízení, které by je do virtuálního obchodu přeneslo. Podle serveru Business Insider podobný systém prodeje vyvíjí zřejmě i největší konkurent Walmartu Amazon.

S Amazonem Walmart soupeří o zákazníky dlouhodobě. Loni v srpnu oznámil spolupráci se společností Google a svoje zboží začal nabízet na stránkách Google Express, odkud mohou zákazníci pomocí Google asistenta s umělou inteligencí objednávat zboží hlasem. Tímto krokem se obě společnosti snaží dohnat náskok Amazonu, který už dříve nabízel stejnou službu zprostředkovanou svým hlasovým asistentem s názvem Alexa.

Spuštěním nákupu pomocí hlasového asistenta však inovace v on-line nakupování ve Walmartu nekončí. Letos v červenci tento obchodní řetězec spustil 3D virtuální prohlídku pokoje. Zákazníci se tak mohou procházet typovým bytem, odkud si mohou nábytek v něm prezentovaný pár kliknutími rovnou objednat.

