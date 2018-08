Billy Michalakis rozjel svůj byznys s půjčováním aut, skútrů a ubytování pro turisty na řeckém Lesbu před více než třiceti lety. Kdo si za cíl svojí dovolené zvolí tento klidný ostrov s oblázkovými plážemi a skalnatým pobřežím, pravděpodobně na jeho auta narazí. Michalakisova půjčovna dnes patří na Lesbu k těm největším. Auta pod jeho značkou jezdí po celém ostrově. Spolupracuje i s mnoha dalšími půjčovnami na pevnině, působí v Aténách a v dalších řeckých městech. Michalakisovo podnikání dnes už ale neběží tak hladce jako v minulosti.

V rozhovoru pro HN řecký podnikatel vzpomíná, jak se jeho život změnil za uplynulých deset let. Jeho vyprávění není podložené přesnými statistickými údaji z tehdejší doby a některá tvrzení nemusí být pravdivá. Zachycují však pohled, kterým se někteří Řekové dívají na změny spojené se vstupem jejich země do Evropské unie a jak vnímají finanční pomoc z evropských záchranných fondů. Je to osm let, co Helénská republika čerpá peníze od mezinárodních věřitelů, aby odvrátila státní bankrot, který zemi hrozil. V pondělí její záchranný program končí. Celkem jí byly vyplaceny půjčky ve výši 288 miliard eur.

"Když srovnám svůj dnešní život s minulostí, je to jako den a noc. Před přijetím takzvané finanční pomoci od mezinárodních věřitelů jsem vydělával více peněz, měl jsem více peněz a dělal více věcí. Dnes platím vyšší daně a modlím se, abych přežil," popisuje řecký podnikatel v rozhovoru pro HN, jak se jeho život změnil od vypuknutí řecké dluhové krize.