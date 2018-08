Turecko vyjde ze současné krize své domácí měny silnější a banky v zemi jsou zdravé a silné. Ve čtvrtek to řekl turecký ministr financí Berat Albayrak při konferenčním hovoru s tisíci investory a ekonomy. Turecko podle něj plně chápe a rozumí všem domácím problémům a nyní řeší situaci, kterou ministr označil za tržní anomálii.

Turecká lira se tento týden propadla vůči americkému dolaru na nové minimum 7,24 za dolar. Od počátku roku klesla již o 40 procent, protože investoři se obávají vlivu tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana na měnovou politiku a vážného sporu se Spojenými státy.

Albayrak, který je zetěm prezidenta, se stal ministrem teprve nedávno. Již první měsíc ve funkci musí čelit nejvážnější krizi od roku 2001 a musí se vypořádat s obtížnou úlohou - ujistit investory, že ekonomika není rukojmím politických zásahů. Turecká lira však na jeho setkání s investory téměř nereagovala, když předtím posílila o více než tři procenta.

Ministr ujistil investory, že Turecko nebude váhat s poskytnutím podpory pro bankovní průmysl. Zatím však podle něj byly banky schopné se vypořádat s nestabilitou a neobjevil se žádný velký odliv hotovosti z vkladů.

Prohlásil rovněž, že Turecko nemá v plánu hledat pomoc u Mezinárodního měnového fondu, nebo zavést kontrolu kapitálu, aby zabránilo odlivu peněz do zahraničí.

Prioritou pro Turecko zůstává podle Albayraka zavedení strukturálních reforem, flexibilita na trhu práce a udržení přísné měnové politiky, která má pomoci v boji s inflací. Dodal, že Turecko není vysoce zadluženou zemí. Dluh v prvním čtvrtletí činil 137 procent hrubého domácího produktu.

Turecko se také zaměří na zvýšení přebytku primárního rozpočtu. Všechna ministerstva byla podle Albayraka pověřena, aby přišla s velkými úsporami; ministr dodal, že budou revidovány investiční plány. Na konci roku čeká přebytek primárního rozpočtu šest miliard lir (23,7 miliardy korun).

Mezi největší obavy investorů patří zadlužení Ankary. Turecko v posledních letech prudce zvýšilo úroveň zahraničního dluhu, aby podpořilo růst. Pokles měny znamená, že splácení tohoto dluhu se zdražuje, což by mohlo vyvolat bankroty. Investory znepokojuje i to, že Erdogan odmítá umožnit centrální bance zvýšit úrokové sazby, což by podle odborníků podpořilo měnu, napsaly agentury AP a Reuters.

