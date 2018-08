Založit firmu v tehdy začínajícím internetovém odvětví, rychle ji prodat a vydělané peníze ihned investovat do nové společnosti. Tak by se daly shrnout podnikatelské začátky amerického vizionáře Elona Muska.

První zkušenosti s podnikáním získal Američan jihoafrického původu už na vysoké škole. Společně se svým spolužákem si pronajal velký dům, v němž o víkendu provozovali tajný noční klub. "Byl to normální nelegální lokál a většinou nabitý. Měli jsme tam i 500 lidí. Vybírali jsme pět dolarů a lidi pak mohli pít, kolik chtěli," uvedl Muskův spolužák pro knihu s názvem Elon Musk: Tesla, SpaceX a hledání fantastické budoucnosti, jejímž autorem je americký novinář Ashlee Vance. Během jedné noci si údajně vydělali peníze na měsíční nájem.

Muskovo mládí Musk byl považován za geniální dítě. Sám se naučil programovat na tehdy začínajících počítačích, a když mu bylo 12 let, prodal do jihoafrického časopisu za 500 dolarů zdrojový kód videohry. Ve škole však platil za podivína a byl terčem šikany ze strany svých spolužáků.



Po matce, která se narodila v Kanadě, získal kanadské občanství. Když mu bylo 19 let, začal studovat na univerzitě v kanadském městě Kingston. Později přešel do americké Pensylvánie, kde kromě tamního občanství získal na Pensylvánské univerzitě také tituly z fyziky a ekonomie.



Následně se přestěhoval do Silicon Valley, kde se přihlásil k doktorskému studiu aplikované fyziky na Stanfordově univerzitě. Záhy ale studií nechal a začal se věnovat podnikání.

Po studiích si Musk začal vydělávat legálním způsobem. V roce 1995 založil se svým bratrem Kimbalem za pomoci peněz investorů společnost, která později dostala název Zip2. Bratři se v počátcích internetu pokusili vytvořit on-line vyhledávač firem a nejkratších tras k nim. Jednalo se o předchůdce služby, která je dnes běžně dostupná například v mapách od společnosti Google.

"Když jsme s mým bratrem rozjížděli naši první firmu, místo bytu jsme si pronajali jen malou kancelář a spali jsme v ní na gauči," popsal Musk začátky svého podnikání v projevu na Univerzitě Jižní Kalifornie.

Po čtyřech letech Zip2 změnila majitele a Musk na odchodu vyinkasoval 22 milionů dolarů. Krátce na to nastartoval novou firmu s názvem X.com. Šlo o jednu z prvních internetových bank na světě. "Většinu získaných peněz z prodeje Zip2 nalil do X.com. Celkem Musk do X.com investoval dvanáct milionů dolarů, takže mu po zdanění zbyly čtyři miliony dolarů pro soukromé použití," napsal Vance v podnikatelově biografii z roku 2015.