Už osm let na českých železničních tratích jezdí vedle státních Českých drah také velcí soukromí dopravci. Leo Express a Regiojet, kteří Českým drahám konkurují především na trati z Prahy do Ostravy, na trh přinesly tlak na snižování cen i zvyšování komfortu pro cestující. "To podle mě jednoznačně dokazuje, že se konkurence na železnici ze všeho nejvíc vyplácí právě pasažérům. Vydělávají na tom ale i státní dráhy. Více dopravců do vlaků dostalo i více cestujících, takže v Česku roste celý železniční trh podobně, jako tomu je v Itálii či ve Velké Británii," říká Nick Brooks, šéf evropské asociace soukromých železničních dopravců a prodejců jízdenek Allrail, jejíž členy jsou také zmiňované společnosti Leo Express a Regiojet.

Podle Brookse silnější konkurenci na železnici stále brání protežování státních dopravců napříč celou Evropou. "Soukromníci se například hůře dostávají k nákupům vagonů a lokomotiv, ať už nových či ojetých. Spousta ojetých souprav patří státním dopravcům, kteří nejsou ochotní je prodávat svým soukromým konkurentům. To by se mělo po vzoru leteckých společností změnit. Když provozujete aerolinky, daleko snáze se dostanete k letadlu z druhé ruky, než například Leo Express k lokomotivě," zmiňuje šéf Allrailu.