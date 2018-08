Česká ekonomika ve druhém čtvrtletí zpomalila meziroční růst na 2,3 procenta z 4,2 procenta v předchozím čtvrtletí. Mezičtvrtletně stoupl hrubý domácí produkt o 0,5 procenta. Vyplývá to z předběžného odhadu HDP, který v úterý zveřejnil Český statistický úřad.

Analytici čekali meziroční zlepšení mírně vyšší, a to o 2,5 až 2,6 procenta, ve srovnání s prvním čtvrtletím odhadovali nárůst o 0,7 až 0,8 procenta.

Podle statistiků se dynamika růstu české ekonomiky v meziročním srovnání snížila kvůli vysoké srovnávací základně.

Růst HDP opět táhly zejména spotřební výdaje domácností a investiční výdaje podniků. Kladně se na ekonomice podepsal také zahraniční obchod, nejvýraznější vliv na tvorbu HDP měly však zpracovatelský průmysl, obchod a stavebnictví.

Také situace na pracovním trhu se opět zlepšila. Zaměstnanost v druhém kvartále byla o 1,9 procenta vyšší než ve stejném loňském období loni a proti prvním třem měsícům roku stoupla o 0,6 procenta.

HDP představuje celkovou peněžní hodnotu všech výrobků a služeb vytvořených na určitém území za dané období. Rychlý odhad HDP pouze nastiňuje, jakým tempem ekonomika pravděpodobně rostla. Spolehlivějším ukazatelem vývoje tuzemského hospodářství bude až pozdější zpřesněný odhad.

Podle ekonomů aktuální čísla naznačují, že hrubý domácí produkt za celý letošní rok vykáže růst kolem tří procent.

"Česká ekonomika jede stále na plné obrátky, jak je zřejmé na výši mezičtvrtletního růstu. Spíše než o zpomalení ekonomického růstu se tak jedná o statistický fenomén," uvedl analytik Raiffeisenbank Jakub Červenka.

Podle analytika ČSOB Petra Dufka se česká ekonomika již fakticky dostává na hranici svých možností, takže vlastně ani prostor zrychlovat nemá. "Úspěšné firmy jedou na plno a na další expanzi nemají v danou chvíli ani technologie, ani zaměstnance," uvedl. Podle analytika UniCredit Bank Patrika Rožumberského tak tempo růstu české ekonomiky zpomalilo na dlouhodobě udržitelnou úroveň.

Hlavní ekonom ING Jakub Seidler upozornil, že předběžné údaje mírně zaostaly jak za odhadem trhu, tak odhadem České národní banky a ministerstva financí. "Meziroční dynamika růstu HDP by tak měla být ve druhém čtvrtletí nejslabší v letošním roce a v následujících čtvrtletích by měla opět mírně zrychlit. Celkově by měla tuzemská ekonomika letos zpomalit svou dynamiku růstu ke třem procentům," uvedl.

Rovněž hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč uvedl, že v letošním druhém pololetí se již může zpomalování meziročního růstu HDP zastavit anebo přinejmenším nebude zdaleka tak prudké.

"Zpomalení domácí ekonomiky směrem ke dvěma procentům a zároveň i zjevné zpomalení hospodářského růstu v eurozóně v kombinaci s kumulací rizik v globální ekonomice zvyšují pravděpodobnost, že český HDP za celý letošní rok vykáže růst jen kolem tří procent," uvedl i analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák.

Aktuální údaje podle předsedkyně Národní rozpočtové rady Evy Zamrazilové dokazují, že se ekonomika v tomto hospodářském cyklu už dostala za svůj vrchol. "Vláda, obce i kraje tudíž musí počítat s tím, že nárůst příjmů jejich rozpočtů už nebude takový, na který byly na vrcholu konjunktury zvyklé. Vláda by proto měla ještě přehodnotit nadměrné navyšování mandatorních výdajů, ke kterému se nyní chystá. Pro státní rozpočet by v takové situaci šlo o příliš velkou zátěž, jež by vyústila v rychlejší zadlužování země," uvedla.