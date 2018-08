Před patnácti lety se investoři do Turecka jen hrnuli. Dnes by někteří raději ze země zcela odešli. Turecká lira zaznamenává prudký pokles a podnikatelé se obávají příchodu ekonomické krize. "České firmy šly do Turecka většinou v době, kdy panovala vlna nadšení. V současné době by už tam zřejmě vstupoval málokdo," říká v rozhovoru pro HN Jaroslav Vybíral, analytik ČSOB Asset Management, jenž turecký trh sleduje.

HN: Jak moc se změnila situace v Turecku z hlediska investorů?

Turecko bylo přibližně deset let vnímáno jako miláček investorů. Od roku 2003 byl Erdogan vnímán západními investory velmi dobře. Byl pro ně člověk, který udělal v Turecku pořádek, byl to tehdy kamarád Západu. Tou dobou se dokonce mluvilo o vstupu Turecka do EU a spousta lidí věřila, že se to skutečně stane. Jenže poté si Erdogan začal přisuzovat čím dál tím větší moc, což v roce 2013 vyústilo v první protesty. To investory znejistělo, najednou nevěděli, co se děje. Šlo o přerod. Už tu nebyl miláček investorů, ale nejistota. A v poslední době už má Erdogan jednoznačně negativní vliv. Lira oslabuje a oslabuje skutečně výrazně. V Turecku kvůli tomu hrozí velké problémy. Tamní firmy mají část svého financování nastavenou v eurech a dolarech a to je následně kurzově může vrhnout do ztráty celého hospodaření. Rovněž banky se financují v zahraničí. Kurzové ztráty pro banky mohou vést k erozi kapitálu a jeho nutnému navyšování. Kdo ho doplní?