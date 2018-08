Dění okolo Turecka, které míří do finanční krize, hýbe světovými trhy. A stahuje i kurz eura a české koruny. Turecká měna se v noci na pondělí propadla vůči americkému dolaru na rekordní minimum - až na 7,24 liry za jeden dolar. Později část ztrát umazala, poté co turecká centrální banka oznámila některá opatření, která by měla finančnímu sektoru zajistit likviditu.

I tak ale lira za poslední měsíc odepsala vůči dolaru zhruba 30 procent své hodnoty. Pod prodejním tlakem jsou i akcie některých významných evropských bank, které podnikají v Turecku.

Důvodem jsou nepříliš optimistické vyhlídky tureckého hospodářství, a to kvůli vysokému dluhu státu a firem vůči zahraničí, nízkým devizovým rezervám a setrvalým deficitům běžného účtu. Panují tak obavy, že turečtí dlužníci v důsledku prudkého poklesu kurzu domácí měny nebudou schopni splácet dluhy v cizích měnách.

Situaci navíc ještě vyhrotila krize ve vztazích mezi USA a Tureckem. Americká vláda totiž vůči Ankaře vyhlásila ekonomické sankce kvůli věznění amerického evangelického pastora Andrewa Brunsona. Ten je už dva roky v turecké vazbě kvůli obvinění z terorismu.

"V tuto chvíli bude trhy těžké přesvědčit, že centrální banka svůj úmysl odvrátit krizi myslí vážně. Banka ztratila podstatnou část své reputace už v červenci, když trhy šokovala ponecháním základní úrokové sazby na úrovni 17,75 procenta, zatímco byl všeobecně očekáván růst sazby. Inflace v zemi je totiž nejvyšší od roku 2003. V červenci dosáhla takřka šestnácti procent," komentuje situaci ekonom společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda. "Výprodej turecké liry stahuje měny rozvíjejících se ekonomik a také euro. Dolar naopak sílí. Obětí odlivu kapitálu z rozvíjejících se trhů je i koruna, která v pondělí ráno oslabila na své minimum vůči dolaru za poslední více než rok," dodává Kovanda.

Koruna v pondělí ráno oslabila vůči americké měně na nejnižší úroveň za více než rok. Za jeden dolar, který je v obdobích nestability považován investory za bezpečný přístav, se na finančních trzích nyní platí téměř 22,60 koruny. Vůči euru měna oslabila jen mírně, zhruba o pět haléřů na 25,70.

"Právě krize na rozvíjejících se trzích je v tuto chvíli hlavním motorem ženoucím vpřed zisky amerického dolaru. Ta samá síla současně tlačí do defenzivy českou korunu spolu s ostatními regionálními měnami. A zdá se, že tento týden bude pokračovat v podobném duchu," uvedl ve svém komentáři hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš.

“Trhy se bojí, že se ekonomiky rozvíjejících se zemí dostanou do krize,” řekl agentuře Reuters s odkazem na asijskou krizi z roku 1997 Ulrich Leuchtmann, měnový stratég druhé největší německé banky Commerzbank.

V nemilosti investorů jsou také akcie západoevropských bank, které kvůli svým aktivitám v Turecku mohou být vystaveny nepříznivým dopadům. Jde hlavně o největší španělskou banku BBVA, která má polovinu v třetí největší turecké bance Garanti Bank, a dále italskou UniCredit, která vlastí 41 procent čtvrté tamní největší banky Yapi Kredi, či nizozemskou ING nebo francouzskou BNP Paribas. Analytici americké investiční banky JPMorgan již dokonce těmto finančním domů snížili odhady vývoje zisků.

Oslabuje také společná evropská měna a vůči americkému dolaru je nyní nejslabší za posledních třináct měsíců, proti švýcarskému franku pak za posledních dvanáct měsíců. Jeden dolar se dopoledne obchodoval okolo úrovně 1,1380.

Prezident Erdogan označil propad liry za "spiknutí", podle něj výprodeje liry nemají ekonomický základ. V pátek se lira vůči dolaru propadla až o 18 procent, což mělo negativní dopad na světové akciové trhy i na kurz eura. K pátečnímu poklesu turecké liry přispělo rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa zdvojnásobit cla na dovoz turecké oceli a hliníku. Podle tureckého ministra zahraničí turecká vláda udělala "dost" pro zlepšení vztahů s USA. Mluvčí prezidenta Erdogana v pondělí prohlásil, že turecká ekonomika je silná a nikdo by si neměl všímat "spekulativních zpráv a kroků".

Agentura Reuters ve své analýze uvádí, že centrální banka a politické vedení země budou muset reagovat, protože pokles liry nemůže dál pokračovat. Podle Reuters musí jít o "drastická opatření". Erdogan na konci minulého týdne zopakoval jen obecné proklamace o tom, že Turecko odrazí ekonomickou válku a že lobby úrokových sazeb či západní ratingové agentury se snaží tureckou ekonomiku dostat do kolen. Turci by měli své dolary a eura vyměnit za liry, aby pomohli ekonomice. "Oni mají své dolary, my máme náš lid a Boha," řekl v projevu v přístavním městě Rize na pobřeží Černého moře.

"Nyní se zdá být jisté, že propad liry, který začal v květnu, uvrhne tureckou ekonomiku do recese," uvedl analytik Andrew Kenningham ze společnosti Capital Economics. Upozornil nicméně, že turecké hospodářství se na světové ekonomice podílí jen zhruba jedním procentem.

Kurz turecké liry k dolaru od začátku roku: Ovládání náhledu: Zdroj: Thomson Reuters

