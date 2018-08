Po více než čtvrtstoletí existence je investiční společnost PPF dolarového miliardáře Petra Kellnera na dosah historické mety. Celková hodnota majetku, který PPF spravuje po celém světě, loni vzrostla o dvě pětiny na bezmála jeden bilion korun. Hlavní roli v tom, jak se Kellner a jeho PPF k takové sumě dopracovali, sehrálo to, že nejbohatší Čech nikdy neztrácel čas děláním byznysu v malém.

Od samých začátků v 90. letech se soustředil na investice, které slibovaly desetinásobný a vyšší výnos. To platilo i v případě nákupu akcií ruského plynárenského gigantu Gazprom těsně po jeho privatizaci před více než dvaceti lety. Podle amerického deníku Wall Street Journal a ruského listu Izvestija, které se dnes již mediálně zapomenutému tématu tehdy věnovaly, přinesla PPF a jejím partnerům zhruba dvacetinásobný výdělek. I po takřka čtvrtstoletí je dobré tuto investici připomenout, protože poskytla základ pozdějším vysokým výdělkům Kellnerova holdingu. Mezi ně patřil nákup a prodej finanční skupiny České pojišťovny, mediální firmy TV Nova či loterijní společnosti Sazka.

Operace Gazprom je ovšem prvním významným příspěvkem na cestě k bilionovému majetku PPF. Svou důležitostí navazuje na finanční výpomoc teplického podnikatele ve sklářství Štěpána Popoviče při rozjezdu Správy prvního privatizačního fondu (pozdější PPF) v roce 1991. Příběh také ukazuje, jak majoritní vlastník PPF umí ocenit patřičné zásluhy obchodních partnerů a naopak se rychle odvrátit od těch, se kterými se mu v byznysu dařit přestalo.

Do Ruska se PPF vydala v roce 1993 zúročit zkušenosti z české kuponové privatizace. Jednalo se o první investiční výpravu PPF na východ, kterou zakončila o zhruba dva roky později. Do země se PPF vrátila po roce 2000, když zde začala budovat ruskou odnož splátkové firmy Home Credit.

Na začátku 90. let začal Kellner a jeho lidé v Moskvě podnikat prostřednictvím společnosti PPF-R (Rusko). Ta ruským občanům nabízela, že s pomocí jejich privatizačních kuponů investuje do podniků, které ruský stát určil pro prodej do soukromých rukou. Stejně jako Češi, také Rusové svěřovali své vouchery privatizačním fondům výměnou za příslib budoucích dividend nebo jednorázovou peněžní odměnu. PPF-R sdružila v roce 1994 své privatizační aktivity v Rusku do Asociace fondů Petra Velikého. Tyto fondy postupně získaly podíly v osmdesáti ruských firmách v odhadované tržní hodnotě okolo 50 milionů dolarů. To byl ale jen začátek.

Díky síti vlastních zástupců mohly fondy Petra Velikého zprostředkovat výkup kuponových knížek a akcií privatizovaných společností od jednotlivců po celé Ruské federaci. To se hodilo právě v případě největšího plynárenského ruského podniku Gazprom, jehož akcie se do rukou držitelů kuponových knížek dostaly právě v roce 1994.