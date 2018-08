Před směnárnami, které prodávají turistům koruny v nevýhodném kurzu nebo s přemrštěnými poplatky, varují zahraniční návštěvníky prakticky ve všech cizojazyčných průvodcích. Nový zákon o směnárnách navržený Českou národní bankou by měl nekalé praktiky omezit a vnést do směnárenských transakcí větší přehlednost pro zákazníky. V rozhovoru pro HN to řekl člen bankovní rady Tomáš Nidetzký.

Nový zákon, který začne sněmovna projednávat už příští měsíc, má přinést dvě hlavní změny. Zákazník získá právo obchod stornovat a dostat své peníze zpět, bude-li mu směna připadat nevýhodná. Na zrušení obchodu bude mít 2 hodiny. Druhou hlavní změnou bude, že směnárny budou smět mít jen jeden kurzovní lístek, aby nemohly nabídkami pro takzvané VIP klienty mást zákazníky. Výhodnější kurz bude směnárna moci nabízet jen při osobním jednání s klientem, například při větší směňované částce.

Nová pravidla připravila ČNB ve spolupráci s ministerstvy financí a spravedlnosti. "Reagujeme tímto návrhem na fakt, že se situace v oblasti směnáren pořád významně nelepší. Je to také věc reputace ČNB a celé země," říká Nidetzký, v jehož gesci je mimo jiné dohled nad směnárnami. Podle Nidetzkého dostává ČNB stále asi 230 stížností na směnárny ročně, hlavně od zahraničních návštěvníků Prahy.

HN: Jak velký jsou směnárny vlastně problém? Oněch 230 stížností ročně je asi jen část problému…

Ne všichni nespokojení klienti podají oficiální stížnost, takže problém bude určitě širší. Velká část nešvarů se koncentruje hlavně v Praze – z hlavního města k nám přichází asi 90 procent všech stížností.

HN: Je to hlavně od cizinců?

Ano, většina stížností přichází právě od cizinců. Ačkoliv často řešíme úroveň finanční gramotnosti u nás, zdá se, že Češi jsou zrovna v těchto případech vytrénovaní a nepoctivými směnárnami se obrat nenechají.

HN: Čeho se stížnosti klientů směnáren týkají hlavně?

Největší část stížností se týká výše směnného kurzu a pak výše poplatků. Výše kurzu je tržní věc, tu nelze regulovat, ale právě proto jsme dali v minulosti klientům možnost, aby si celkovou částku, kterou po směně obdrží, vyčetli z písemné předsmluvní informace. V praxi to ale funguje tak, že klient může být třeba ve spěchu a často ani neví, co dostává, protože s tím ze své země nemá zkušenost. Pak si ale transakci v klidu spočítá a zjistí, že dostal málo.

Obrovským nešvarem současnosti je, že existují dva kurzovní lístky, protože směnárny nabízejí ještě takzvané VIP sazby. Z našich kontrolních šetření a ze stížností vyplývá, že je to pro klienty nesrozumitelné. Právě tady dochází k největším omylům. To je pro klienty nepřehledné a marketingově se to zneužívá.

HN: Co jsou tedy hlavní změny, které novela do fungování směnáren přinese?

S ministerstvem financí jsme se dohodli, že nově bude povolen jen jeden kurzovní lístek - to je nejdůležitější změna. Přinese transparentnost. Když někdo do směnárny přijde s větším objemem peněz, může si individuálně vyjednat lepší kurz. Klienta se sto eury ale nelze mást VIP kurzem. Také se ruší poplatky – ty je nutné nově zakalkulovat už do kurzu. Ruší se i takzvané předsmluvní informace a místo toho se zavádí možnost transakci do dvou hodin od směny zrušit.