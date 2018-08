Velké a úspěšné společnosti jako Facebook, Snapchat či Doppler Labs jsou spojené se jmény mileniálů, mohlo by se proto zdát, že tato generace je více podnikatelsky založená než ty předchozí. Opak je ale pravdou. Podle studie, kterou provedla americká Správa malých podniků, jsou výše zmíněné společnosti spíše výjimkou. Z výsledků vyplývá, že počet podnikatelů mezi mileniály, tedy lidmi narozenými mezi léty 1982 a 2000, je nižší než v generacích předchozích.

Studie zkoumala data za rok 2014. Plyne z nich, že samostatně výdělečně činných je méně než čtyři procenta 30letých. Pro porovnání uvádí čísla v předchozích generacích - ve stejném věku pracovalo takzvaně samo na sebe 5,4 procent příslušníků generace X (lidé narození mezi roky 1963 a 1981) a 6,7 procent tzv. babyboomers (lidé narození v letech 1944 - 1962).

"Mileniálové trpí nedostatkem sebedůvěry. Není to jednoduchá věc začít budovat byznys," vysvětluje pro Financial Times Ana Bakshi, šéfka podnikatelského centra Oxfordské univerzity Oxford Foundry s tím, že žádost o pomoc s překonáním strachu z neúspěchu je nejčastější, kterou od budoucích podnikatelů slyší.

Kromě toho, že mileniálové méně podnikají, je také menší šance, že jejich podnikání bude úspěšné, upozorňují Financial Times na výsledky další studie z března tohoto roku, kterou prováděli výzkumníci z MIT, Northwestern’s Kellogg School of Management a Americké kanceláře pro sčítání lidu. Vyplývá z ní, že mladší generace podnikatelů má ve srovnání se svými staršími kolegy mnohem menší pravděpodobnost, že bude úspěšná. Průměrný věk zakladatelů společností je podle výsledků studie 42 let.

Podle serveru Quartz, který odkazuje na studii Harvardské univerzity, je to proto, že mladí zakladatelé start-upů nemají konexe, což jim znesnadňuje získávání finančních prostředků. Mimo to mají méně zkušeností a odborných znalostí a často naráží na problémy při náboru a řízení společnosti.

"Stále existuje propast mezi ambicí, kterou generace mileniálů má a těmi, kteří začnou podnikat," řekl Financial Times Robert Osborne z londýnského think-tanku Centrum pro podnikatele. "Vždycky zde bude pocit neklidu a nejistoty, který se pojí s nedostatkem zkušeností," dodává.

