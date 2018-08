Kurz české měny by měl v příštích dvanácti měsících posílit o více než dvě procenta. Vyplývá to z ve čtvrtek zveřejněného průzkumu, který mezi 31 ekonomy a analytiky významných domácích i zahraničních finančních domů pravidelně provádí agentura Reuters.

Zatímco nyní se za jedno euro platí okolo 25,60 korun, za rok by se měl kurz dostat k 25 korunám. Ve výhledu tří a šesti měsících pak ekonomové v průměru očekávají kurz okolo 25,50, resp. 25,40.

Zpevnit by měla tuzemská měna i vůči dolaru. Zatímco nyní se za jeden dolar platí něco málo přes 22 korun, za dvanáct měsíců analytici v průměru predikují kurz 20,32 korun za dolar.

“Vzhledem k tomu, že ČNB patrně bude v letošním roce ještě dále zvyšovat úrokové sazby, tak by koruna měla postupně dále posilovat. V letošním roce však pravděpodobně zůstane nad hranicí 25 Kč za euro,” řekl HN Jakub Seidler, hlavní ekonom ING Bank v České republice. Zmíněnou hranici by koruna měla podle výhledu ING Bank prolomit až v závěru prvního čtvrtletí příštího roku.

Česká národní banka svou klíčovou, takzvanou dvoutýdenní reposazbu, za kterou si u ní komerční banky ukládají přebytečnou hotovost, zvýšila naposledy minulý týden o 0,25 procentního bodu na 1,25 procenta. Před tím jí posunula nahoru na předešlém zasedání bankovní rady na konci června. Od loňského dubnového konce měnových intervencí vzrostla repo sazba již celkem pětkrát.

Poslední dvě zvýšení však kurz koruny příliš nepodpořily. Důvodem byl vývoj na mezinárodních měnových trzích, kde panuje nejistota ohledně možných dopadů obchodních válek. Svou roli sehrává i politické dění v Turecku či Itálii. Spekulanti a investoři se tak hlavně v průběhu dubna až července zbavovali měn rozvíjejících se zemí a nakupovali americký dolar, který je atraktivnější i kvůli růstu tamních tržních sazeb.

Tento vývoj i přes dobrý vývoj ekonomiky a růst sazeb postihl i českou a další měny v regionu, včetně polského zlotého. Koruna je navíc zranitelnější v tom, že před koncem kurzového závazku jí ve velkých objemech nakupovali právě zahraniční investoři.

Právě na dalším vývoji kurzu koruny bude záviset i rozhodování bankovní rady o dalším nastavení úrokových sazeb. V případě zpevnění měny by mohla sazby zvyšovat pomaleji, protože silnější koruna by tlumila růst cen dováženého zboží. Naopak v případě slabší měny by ČNB zvyšovala sazby rychleji. Například pro poslední čtvrtletí tohoto roku centrální banka očekává se své aktuální prognóze průměrný kurz 25,30 korun za euro.

Zpřísňovat měnovou politiku ČNB musí kvůli přehřívání ekonomiky, které se projevuje vyšší inflací, nedostatek pracovních sil na trhu práce a rychlým růstem cen bytů.

