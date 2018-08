Američtí regulátoři začali prošetřovat proč šéf Tesly Elon Musk oznámil plány na stažení firmy z akciového trhu na sociální síti Twitter a jestli bylo jeho vyjádření pravdivé, píše americký deník The Wall Street Journal.

Musk v úterý zveřejnil tweet, ve kterém uvedl, že uvažuje o převzetí firmy do soukromých rukou. Současně uvedl, že by za akcii mohl nabídnout až 420 dolarů, což je výrazně více, než za kolik se nyní cenné papíry Tesly obchodují.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.