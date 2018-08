Finanční správa v minulých dnech rozjela velký zátah proti řidičům Uberu a pronajímatelům Airbnb bytů, které začala hromadně obesílat s výzvami k doplacení daní. Pokud se takoví lidé finančním úřadům sami nepřihlásí, bývá na ně stát obvykle krátký. Velká řada z nich se proto placení daní vyhýbá.

Uber i Airbnb dlouhodobě odmítaly totožnost svých uživatelů státu sdělit. V případě alternativní taxislužby se tento problém vyřešil dohodou se společností, která Česku data o svých řidičích již předala. Airbnb ovšem podobné ujednání se státem stále odmítá. Finanční správa přesto hlásí, že se k datům dostala i bez pomoci služby na zprostředkovávání krátkodobých pronájmů.

Generální finanční ředitelství (GFŘ) zprvu odmítalo právě prováděnou kontrolní akci blíže komentovat. Ředitel Sekce metodiky a výkonu daní na GFŘ Jiří Fojtík teď ovšem na toto téma poskytl HN rozhovor. V něm vysvětluje, jaké daňové povinnosti musí uživatelé obou služeb vůči státu plnit a co všechno jim hrozí, když finančním úřadům příjmy z Uberu nebo Airbnb zamlčí.

"Naším úkolem je vyhledávat takové osoby, u kterých existuje podezření, že si své daňové povinnosti včas neplní. U lidí, kteří přes Uber nebo Airbnb podnikají, takové podezření je. Proto jsme kontroly zahájili," říká Fojtík.

HN: V případě Uberu už ministerstvo financí potvrdilo, že od firmy získalo data o identitě jejích pražských řidičů, ročních příjmech nebo poplatcích, které Uberu odvádějí. Jak je to s daty z Airbnb? Proč finanční správa odmítá sdělit, kde na údaje o totožnosti pronajímatelů a jejich příjmech přišla?

Nemůžeme v rámci probíhajícího řízení sdělovat, jak jsme k těm údajům přišli. V získávání podobných údajů si každopádně umíme poradit. V rámci naší taktiky a mlčenlivosti se k tomu ale nebudeme blíže vyjadřovat.

HN: Vylučujete variantu, podle níž by se s vámi o taková data podělilo přímo Airbnb? Například dánská finanční správa nedávno s firmou uzavřela dohodu, díky níž takové údaje získala. V Česku podobné ujednání mezi vámi a Airbnb není?

Mohu potvrdit, že sdílení údajů s Airbnb neprobíhá a zatím o podobné spolupráci nejednáme.

HN: Další ze zmiňovaných variant spočívá v tom, že by vám data o pronajímatelích Airbnb poskytla finanční správa v Irsku, kde má firma svou evropskou centrálu. Probíhá v této věci s Iry spolupráce?

Toto možné je.

HN: Oslovili jste tedy irskou finanční správu v této věci?

Komunikace mezi námi probíhá, obecně ale bývá mezinárodní výměna takových informací složitá. Trvá velmi dlouho, než se podaří předání dat vyjednat. Existují-li jiné cesty, tak se finanční správa vydává jimi.

HN: Jednou z těch cest by mohlo být získání dat o pronajímatelích přes banky, u kterých mají účty. Jaké pravomoci má v tomto směru finanční správa, když to zobecníme? Co všechno si můžete od bank vyžádat?

Zákon umožňuje, abychom žádali o údaje, které potřebujeme pro řádný výkon správy daní. Jsou to například informace o číslech účtů, stavech peněžních prostředků a o jejich pohybu nebo také o osobách, které peníze na účty vložili. Musím ale znovu zopakovat, že vzhledem k probíhajícímu řízení jsou informace o způsobu získání dat důvěrné.

HN: Každopádně ty údaje již máte. Sdílíte je s pražským magistrátem? Většina Airbnb pronájmů probíhá právě v hlavním městě, které podobně jako finanční správa dlouho řeší problém, že se k identitám většiny pronajímatelů nemůže dostat a takoví lidé mu pak neplatí předepsané místní poplatky.

S Prahou jednáme. Zmíněné informace městu poskytnout můžeme, zatím jsme je ale nesdíleli.