Stačilo 61 znaků a Elon Musk začal psát novou historii automobilky Tesla. V úterý zveřejnil tweet, ve kterém uvedl, že uvažuje o převzetí firmy do soukromých rukou. Hodnota společnosti pak až do uzavření obchodování na akciových trzích stoupla o celých 11 procent. Růst cen akcií Tesly ale ještě o půl hodiny dříve odstartovala zpráva Financial Times, že v automobilce získal za dvě miliardy dolarů podíl státní investiční fond Saúdské Arábie.

Následně Musk na svém twitterovém účtu napsal už zmiňovaný tweet s tím, že by za akcii mohl nabídnout až 420 dolarů, což je výrazně více, než za kolik se nyní cenné papíry Tesly obchodují. Financování smělého plánu má prý zajištěno. Akcionáři mohou papíry podle něj buď za tuto cenu prodat, nebo zůstat podílníky i po stažení z burzy. Vyjádřil přitom naději, že pro setrvání by se mohli rozhodnout všichni současní akcionáři Tesly.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) 7. srpna 2018

Trhy na tyto zprávy zareagovaly raketovým růstem akcií Tesly až o třináct procent, načež muselo být obchodování na chvíli přerušeno. Nakonec se růst zastavil na zmiňovaných 11 procentech.

Musk, který v automobilce vlastní podíl kolem dvaceti procent, tak díky jedinému tweetu své bohatství zvýšil o 1,4 miliardy dolarů. Aktuálně má majetek 25,8 miliardy dolarů, což ho řadí na 31. příčku na světě. Miliardář už v minulosti varoval všechny, kteří sází na propad akcií Tesly, že ve finále zpláčou nad výdělkem, a v úterý zasadil spekulantům další ránu.