Objem odhalených pojistných podvodů v prvním pololetí mírně vzrostl, celkově dosáhl stovek milionů korun. Vyplývá to z ankety mezi největšími tuzemskými pojišťovnami. Stále nejvíce se podvádí v pojištění vozidel, přibývají případy hlavně v životním a úrazovém pojištění. Nejvíce podvodů bylo tradičně v Praze.

V letošním prvním pololetí odhalila Česká pojišťovna pojistné podvody za 211 milionů korun, řekla mluvčí České pojišťovny Ivana Buriánková. Ve srovnání se stejným obdobím loni je to nárůst o devět milionů korun. Podvodníkům tradičně svědčí anonymita hlavního města, kde byly odhaleny pojistné podvody za 41 milionů korun, na opačném konci žebříčku byla Vysočina, kde byly odhaleny pojistné podvody za 60 tisíc korun.

Kooperativa řešila 667 podezřelých pojistných událostí, což bylo o téměř sto méně než před rokem. "Pojistný podvod se nám podařilo prokázat ve 426 případech. Celková uchráněná hodnota dosáhla 166 milionů korun, což je naopak o polovinu více než v roce 2016," uvedl vedoucí bezpečnostního odboru Kooperativy Vojtěch Stavný. Celkem vyrovnaný je podle něj poměr mezi odhalenými podvody v pojištění vozidel a úrazovém a životním pojištění.

Allianz prošetřovala 1046 podezřelých pojistných událostí a odhalila podvody v objemu 156 milionu korun. Meziročně je to o 14 milionů korun méně. "Vzhledem k tomu, že naše kontrolní mechanismy jsou stále přísnější, podařilo se docílit ideálního stavu, kdy se ti, kteří zkouší štěstí v rámci pojistných podvodů, už předem na Allianz nezaměřují," podotkl mluvčí Allianz Václav Bálek.

Česká podnikatelská pojišťovna řešila 370 podezřelých případů a odhalila pojistné podvody za 14 milionů korun, což je meziročně zhruba stejně. Nejpočetnější jsou stále podvody spojené s pojištěním vozidel, které tvoří více než polovinu všech prokázaných případů, upozornil vedoucí oddělení vyšetřování Bezpečnostního odboru ČPP Aleš Haisl.

Pojistné podvody páchají organizované skupiny i jednotlivci. Organizované skupiny páchají co do počtu podvodů méně, mají však velký finanční dopad. Drtivou většinu podvodů ale páchají jednotlivci. Nejčastěji se podle Buránkové stane to, že k pojistné události dojde, ale klient se poté snaží pojišťovnu přesvědčit o tom, že mu vznikla daleko větší škoda, než tomu ve skutečnosti bylo.

Pojistné podvody mají svou sezonnost. Například se začátkem letní turistické sezóny přibývá podvodů v cestovním pojištění. Jde hlavně o fingovaná odcizení zavazadel při přepravě či umělé navyšování škod v souvislosti s krádežemi zavazadel či věcí z vozidel. Kuriózním příkladem je případ, kdy klientka nahlásila odcizení zavazadla v Egyptě a v soupisu ukradených věcí uvedla norkový kožich za několik desítek tisíc. Nedokázala ale vysvětlit, k čemu kožich na letní dovolené u moře potřebovala a nebyla schopna doložit k němu jakýkoliv doklad, dodala Buriánková.

Pojistný podvod je trestný čin, za který soudy v ČR každým rokem odsoudí stovky pachatelů. Výše trestu se odvíjí od výše škody, maximální je desetiletý trest odnětí svobody.

Související