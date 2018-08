Pokud by centrální banka v říjnu neomezila poskytování hypoték a sžila by se s představami některých zástupců bank, zůstaly by lidem v extrémním případě po konci fixace hypotéky a růstu úrokové sazby peníze tak akorát na jídlo a další základní potřeby. Tvrdí to alespoň analýza České národní banky.

Hospodářské noviny analýzu viceguvernéra Vladimíra Tomšíka a ředitele sekce finanční stability Jana Fraita rozšířily a dopočetly, jaké minimální příjmy budou lidé od října potřebovat, aby dosáhli na průměrně drahý byt ve svém okrese.

Analýza také simuluje, jak na současné dlužníky dopadne změna sazeb po konci fixace a kolik jim zůstane z příjmů. Součástí analýzy je i speciální kalkulačka, kde si může svou individuální situaci snadno spočítat každý čtenář.

Z analýzy vyplývá, že Pražan s průměrnou mzdou na hypotéku na průměrně drahý byt v hlavním městě nedosáhne od října ani náhodou. Čistá průměrná mzda činí 27 388 korun a průměrná cena bytu je 6,6 milionu korun. Aby na něj dosáhl po říjnové regulaci, musel by mít čistý příjem nejméně 49 tisíc korun a našetřeno 1,3 milionu korun. Počítá se s hypotékou na 30 let a úrokovou sazbou ve výši 2,5 procenta.

Zde je nutné dodat, že omezení mají formu doporučení, nikoliv nařízení a pro banky jsou tato pravidla nezávazná, nepředpokládá se ale, že by se je některý finanční dům rozhodl ignorovat.

Průměrná cena bytu v Praze je velmi nadhodnocená cenami v centru. Pokud se do výpočtů dosadí nejčastěji poptávaný byt o velikosti 2+kk například ve Stodůlkách s cenou 4,5 milionu korun, bude Pražanovi stačit míň, konkrétně 33 tisíc korun. Počítá se opět s tím, že 900 tisíc korun má našetřených. Hypotéku si tedy vezme na 3,6 milionu korun. Jednotlivec by tak s průměrnou pražskou mzdou nedosáhl ani na tento byt.

Výpočty zohledňují to, že Česká národní banka omezí od října poměr splátky na 45 procent čistého měsíčního příjmu a výši hypotéky maximálně na devítinásobek ročního čistého příjmu. Zároveň ale platí, že banky by neměly dávat hypotéku na více než 80 procent ceny nemovitosti. Osmdesáti- až devadesátiprocentních hypoték mají mít banky v portfoliu maximálně 15 procent. Výše zmíněné úspory ve všech výpočtech tak odpovídají pětině, kterou by měl mít Pražan našetřenou.

Hypotéku si ale většinou berou dva lidé, proto dosáhnout na zmíněný byt ve Stodůlkách pro dva nemusí být tak těžké. Jejich čistý příjem bude muset činit nejméně zmíněných 33 tisíc korun, měsíční splátka tak vystoupá mírně nad 14 tisíc korun a páru zůstane měsíčně na živobytí téměř 19 tisíc korun. Problém je, že tato situace bude trvat jen po dobu fixace, jakmile skončí, výše úroků se změní. A vzhledem k tomu, že centrální banka sazby kontinuálně zvyšuje, půjdou nahoru i sazby u hypoték.