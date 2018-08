Letošní tropické teploty výrazně ovlivňují českou ekonomiku. Ukazují to čerstvá čísla Českého statistického úřadu. Průmyslová výroba v červnu zrychlila meziroční růst z květnových 1,4 procenta na 3,4 procenta. "K růstu tentokrát přispěla především energetika, strojírenství a výroba elektrických zařízení. Tradiční lídr celého průmyslu – výroba aut – si tentokrát připsal dvě procenta. Není to sice mnoho, avšak s ohledem na vytíženost, respektive rekordní produkci tohoto oboru jde vlastně o velmi dobré číslo," říká analytik ČSOB Petr Dufek.

Podle analytika Komerční banky Viktora Zeisela se na růstu průmyslu nejvíce podepsala výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu. Horké červnové počasí podle něj letos donutilo Čechy zapnout klimatizace dříve. Vzhledem k současnému vývoji teplot bude tato položka podporovat průmysl i v prázdninových měsících.



Dynamika tuzemského průmyslu od konce minulého roku zpomaluje, za první polovinu roku činil průměrný růst 2,8 procenta, zatímco za celý rok 2017 průmysl zrychlil o 6,5 procenta. "Uvedené zpomalení souvisí s vysokou srovnávací základnou minulého roku, omezenými kapacitami výrobců a zpomalováním váhově nejvýznamnější výroby automobilů," vysvětluje hlavní ekonom ING Jakub Seidler.

Výrobní závody českých automobilek jedou na plné obrátky. Příkladem je největší hráč na trhu – Škoda Auto. Ta loni zákazníkům dodala rekordních 1,2 milionu aut. Naráží však na hranici svých výrobních kapacit. Aut nestačí vyrábět tolik, kolik by jich zvládla prodat. Čekací lhůty na nové vozy se prodlužují a zákazníci na některé modely musí čekat i přes půl roku. Komplikace navíc automobilkám způsobuje i přísnější systém měření emisí, který začne v celé Evropě platit od září. Už nyní je jasné, že řada automobilek do té doby nestihne všechny své vozy nechat otestovat podle nových požadavků – čekací lhůty se tak mohou ještě prodloužit. To může mít vliv na celý český průmysl.

"I když červnová čísla z průmyslu potěšila, situace českého průmyslu není jednoduchá. Pohybuje se na hranici svých produkčních kapacit a musí se potýkat s nedostatkem pracovní síly, která kvůli tomu prudce zdražuje," připomíná analytik poradenské společnosti Deloitte Václav Franče.