"Zajeďte si autem po D1 do Prahy a pak stejnou cestu absolvujte s někým, kdo už má náš ultralight. Cesta s ním vám bude trvat třetinu času, nikdo vás oproti dálnici neohrozí na životě a navíc zem uvidíte z výšky, což je ten nejkrásnější pohled na svět. Pak pochopíte, proč je fajn mít vlastní letadlo," říká spolumajitel a šéf firmy BRM Aero Milan Bříštěla starší. Spolu se synem Milanem už devět let v Kunovicích vyrábí ultralehké letouny vlastní značky Bristell, s nimiž dokazuje, že i malý rodinný podnik z Moravy dokáže uspět ve světě. Aktuálně dodává na třicet světových trhů.

BRM Aero vzniklo na sklonku roku 2009, který byl poznamenaný ekonomickou krizí. Břištělovým ale nechyběla kuráž se právě v této době pustit do vlastního podnikání. "Měl jsem za sebou 25 let praxe v letecké výrobě a konstrukci. Nechyběly mi kontakty v oboru a ze svých předešlých působení jsem měl navíc dobrou pověst u tehdejších zákazníků. Proto jsem se začátků příliš nebál," říká Bříštěla starší. Podle něj navíc krizová léta prodejem ultralightů příliš neotřásla. Malé dvoumístné letouny, jejichž ceny se pohybují kolem dvou až tří milionů korun, prý vždycky najdou kupce, kteří nemají příliš hluboko do kapsy.

"Když dáte tři miliony za letadlo, chcete za to mít komfort"

Jen v Česku, které je světovou ultralightovou velmocí, se ale nacházejí desítky výrobců, proti nimž se nebylo lehké prosadit. "Většina firem na tomto trhu jde do výroby ultralehkých letadel proto, že v tom vidí zdroj rychlých a jednoduchých zisků. Už je ale tolik nezajímá, jak kvalitní výrobky na trhu nabízí. Letadlo navíc prodají a víc nechtějí o zákazníkovi slyšet," uvádí šéf BRM Aera. "Náš přístup byl od začátku jiný. Řekli jsme si, že chceme vyrábět nejlepší letadla ve své kategorii. Navíc jsme vždy chtěli zákazníkům sloužit k jejich spokojenosti. Když dá někdo tři miliony za letadlo, tak za ty peníze musí mít i nějaký komfort. A ten spočívá třeba v tom, že když klient někde z Chile napíše, že potřebuje náhradní díl, tak mu ho hned posíláme expresní poštou, aby ho měl do tří dnů u sebe," říká Bříštěla.