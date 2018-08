Elon Musk by neměl ignorovat historii, která se váže ke kalifornskému závodu Tesly. Její továrna nevyrostla na zelené louce. Pamatuje trápení jiných automobilek, včetně General Motors a Toyoty. Právě po nich Musk závod před osmi lety převzal.

Každopádně snaha výrobce elektrovozů Tesla vytlačit ze silnic auta se spalovacími motory je chvályhodná. Obyvatelé měst, včetně chodců a cyklistů, to jistě ocení. Čísla jsou ale neúprosná. Tesle dochází peníze a čas, aby se z průkopníka elektromobility vyrábějícího malé množství luxusních modelů stala velkosériovým výrobcem elektrovozů pro široké masy zákazníků.

Blíží se splátky miliardových úvěrů a investorům dochází chuť do firmy opakovaně vkládat nový kapitál. Tesla se tak odhodlala k neobvyklému kroku. Požádala několik dodavatelů, aby jí vrátili část peněz, které jim již dříve zaplatila za odebrané a namontované či objednané komponenty. Automobilka zdůvodnila požadavek na takzvané zpětné slevy vyplacené v hotovosti tím, že musí snížit náklady, aby se po letech ztrát konečně dostala do zisku, a zaručila tak sobě i svým dodavatelům stabilní budoucnost.

"Je to absurdní a ukazuje to, v jak zoufalé situaci se Tesla ocitla," uvedl pro deník Wall Street Journal Dennis Virag, odborník na automobilovou výrobu. "Mají starost o vlastní ziskovost. Co bude s dodavateli, je nezajímá."

Tesla na článek WSJ reagovala, že o zpětných slevách jedná s méně než deseti partnery. Podle zpravodajského serveru MarketWatch totiž vyjednává především o snížení cen budoucích dodávek, a to se všemi svými dodavateli.

Tesla už dlouho slibuje, že ji k zisku přivede cenově dostupný sedan Model 3. Obavy investorů poskytnout Tesle další kapitál ale rostou s tím, jaké zpoždění nabírá nástup výroby tohoto vozu v dostatečném množství. Čas jsou peníze a v případě Tesly jde o stále se prohlubující ztráty. Vizionář Elon Musk, který Teslu založil, ani jeho povzbudivé tweety, včetně nedávného oslavujícího pochvalný test Modelu 3, na tom nic nezmění.

Musk by ale neměl ignorovat historii, která se váže k hlavnímu závodu Tesly poblíž města Fremont v americké Kalifornii. Zdejší továrna Tesly nevyrostla na zelené louce, a areál tak pamatuje neúspěchy jiných výrobců aut. Závod, ve kterém dříve působilo také americko-japonské konsorcium automobilek General Motors a Toyota, koupil Musk před osmi lety.